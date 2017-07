Die Türkei fordert eine sofortige Wiederaufnahme der EU-Beitrittsverhandlungen - trotz der aktuellen Spannungen. Ziel sei die Vollmitgliedschaft. Eine abgespeckte Version käme hingegen nicht in Frage.

Ungeachtet der anhaltenden Spannungen mit Ländern wie Deutschland hat die Türkei eine sofortige Wiederaufnahme der de facto zum Erliegen gekommenen EU-Beitrittsverhandlungen gefordert. Sein Land sei in diesem Rahmen auch bereit, über Themen wie Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit zu reden, sagte EU-Minister Ömer Celik am Dienstag in Brüssel. ...

