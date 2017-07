Liebe Leser,

die alstria office verkauft eine Edelimmobilie und die DEFAMA erweitertet ihr Einzelhandelsobjekte-Portfolio um zwei weitere Gebäude. Beide machen ihren Schnitt.

alstria office: Ein Verkauf ohne Sorgen

Die alstria Office REIT-AG vermeldet den Verkauf eines Gebäudes, an dem sie über eine Tochterfirma beteiligt war. Der Kaufpreis für die "Kaisergalerie" in Hamburg liegt dabei bei 170 Mio. Euro. In dem Objekt residierte das einst überregional ... (Mark de Groot)

