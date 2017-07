Thyssenkrupp hat bei seinen internen Ermittlungen zu Marineprojekten in Israel nach eigenen Angaben keine Hinweise auf Korruption gefunden. Die Ermittlungen seien vorläufig abgeschlossen.

Thyssenkrupp hat nach eigenen Angaben keine Hinweise auf Korruption in Zusammenhang mit einem U-Boot- und einem Korvettenauftrag für die israelische Marine gefunden. Die internen Ermittlungen zu dem Fall, der in Israel hohe Wellen schlägt, seien vorläufig abgeschlossen und der Untersuchungsbericht den deutschen Behörden übergeben worden, teilte der Konzern am Dienstag mit. Eine für kommende Woche vorgesehene Unterzeichnung eines Abkommens mit der Bundesregierung wurde nach Angaben aus Regierungskreisen auf unbestimmte Zeit verschoben. Das Verteidigungsministerium wollte dies auf Anfrage nicht bestätigen.

Bei der Untersuchung geht es um die Umstände eines 2016 geschlossenen Vertrags zur Lieferung von drei U-Booten und einer im Jahr zuvor getroffenen Vereinbarung über vier Korvetten für das Land. Der Auftragswert beträgt insgesamt zwei ...

