In Polen haben sich die Abgeordneten eine hitzige Debatte über die auch in der EU umstrittene Justizreform geliefert. "Schande" und "Sauerei", riefen Oppositionspolitiker in der Sitzung im Sejm am Dienstag. Die nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) stellt die Regierung und hat die absolute Mehrheit im Parlament in Warschau. Vor dem von Sicherheitskräften abgeschirmten Gebäude forderten Demonstranten die Volksvertreter auf, gegen das entsprechende ...

