DGAP-Ad-hoc: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Produkteinführung The NAGA Group AG: neues Projekt im Bereich Blockchain - The NAGA GROUP AG kündigt NAGA Wallet an. 18.07.2017 / 20:09 CET/CEST

THE NAGA GROUP AG: neues Projekt im Bereich Blockchain - The NAGA GROUP AG kündigt NAGA WALLET an.

Hamburg, 18. Juli 2017 THE NAGA GROUP AG kündigt die Entwicklung der NAGA WALLET an. Die NAGA WALLET ist eine eigene digitale Geldbörse, welche es Nutzern erlaubt Gelder in Eigenwährung ein- und auszuzahlen, um diese in Kryptowährungen umzuwandeln. Die NAGA WALLET wird an die größten Kryptowährungs-Börsen verbunden und ermöglicht somit das direkte Kaufen, Halten und Verkaufen von Kryptowährungen jeglicher Art.

Zudem wird die NAGA WALLET das Teilnehmen an Digitalen Börsengängen, den sogenannten ICOs (Initial Coin Offerings) ermöglichen. NAGA WALLET Nutzer können somit Token/Coins im Zuge angebotener ICOs erwerben. Mit der NAGA WALLET wird es ebenfalls eine hauseigene Integration in SwipeStox geben, welche es Nutzern ermöglicht das Handelskonto über Kryptowährungen zu kapitalisieren.

The Naga Group AG plant den Start der WALLET im vierten Quartal 2017.

Kontakt: The NAGA Group AG Investor Relations Sandra Panknin Herrengraben 31 20459 Hamburg T: +49 (0)40 5247 791 55 E: ir@thenagagroup.com

Die THE NAGA GROUP wurde im August 2015 von Benjamin Bilski, Yasin Sebastian Qureshi und Christoph Brück gegründet. Zum Ziel gesetzt hat sich das Unternehmen die Entwicklung, Vermarktung und das Wachstum disruptiver Anwendungen für Finanztechnologie voranzutreiben und damit aktiv am Wandel und an der Öffnung des bestehenden Finanzsystems mitzuwirken. Das Wort "NAGA" ist Sanskrit und bedeutet "Kobra Schlange". Es ist zudem der Name der weltweit schärfsten Chili-Sorte.

Sprache: Deutsch Unternehmen: The NAGA Group AG Herrengraben 31 20459 Hamburg Deutschland E-Mail: info@thenagagroup.com Internet: www.thenagagroup.com ISIN: DE000A161NR7 WKN: A161NR

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt

