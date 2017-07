The NAGA Group AG: Neues Projekt im Bereich Blockchain: The NAGA GROUP AG kündigt 'NAGA Wallet' an.

Neues Projekt im Bereich Blockchain: The NAGA GROUP AG kündigt "NAGA Wallet"

Hamburg, 18. Juli 2017

THE NAGA GROUP AG kündigt die Entwicklung der "NAGA WALLET" an. Die NAGA WALLET ist eine eigene digitale Geldbörse, welche es Nutzern erlaubt Gelder in Eigenwährung ein- und auszuzahlen, um diese in Kryptowährungen umzuwandeln. Die NAGA WALLET wird an die größten Kryptowährungs-Börsen verbunden und ermöglicht somit das direkte Kaufen, Halten und Verkaufen von Kryptowährungen jeglicher Art.

Solche digitalen Währungen (die Bitcoin und Ethereum) wurden in Japan Anfang April 2017 als legale, konvertierbare Zahlungsmittel zugelassen. Damit hat Japan international eine Vorreiterrolle eingenommen und entwickelt unter dem Regime einer strengen Regulierung ein neues Geldtransfersystem per Blockchain. Viele, auch international bekannte, japanische Unternehmen akzeptieren bereits Bitcoins. Auf den Philippinen ist die Bitcoin sogar als Währung zugelassen und in Australien wurden zuletzt zumindest steuerliche Nachteile abgebaut. Wann andere Länder diesen Beispielen folgen lässt sich nicht absehen, aber ein Trend zur Legalisierung digitaler Währungen ist erkennbar.

Zudem wird die NAGA WALLET das Teilnehmen an "Digitalen Börsengängen", den sogenannten "ICOs" (Initial Coin Offerings) ermöglichen. NAGA WALLET Nutzer können somit Token/Coins im Zuge angebotener ICOs erwerben. Mit der NAGA WALLET wird es ebenfalls eine hauseigene Integration in SwipeStox geben, welche es Nutzern ermöglicht das Handelskonto über Kryptowährungen zu kapitalisieren.

Initial Coin Offerings gewinnen bereits stark an Bedeutung. Als alternatives Finanzierungsmodell gegenüber dem klassischen Venture Capital haben sie seit dem letzten Jahr beispielsweise einen erheblichen Marktanteil bei Frühphaseninvestitionen im Bereich der Blockchain-Geschäftsmodelle eingenommen.

"Mit der NAGA WALLET werden wir unseren Nutzern und Kunden eine sichere und transparente Lösung anbieten, um vom Megatrend der Kryptowährungen profitieren zu können. Wie in all unseren Projekten konzentrieren wir uns hierbei auf das höchste Maß der Sicherheit sowie eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche. Besonders attraktiv ist die Anbindung der WALLET an die weltgrößten Krypto-Börsen und der Möglichkeit auch an den Börsengängen der Neuzeit, den "ICOs" teilzunehmen. Somit erlauben wir einen vollumfassenden Investmentansatz in der Welt der Blockchain", sagt Benjamin Bilski, Gründer und Vorstand der The Naga Group AG.

The Naga Group AG plant den Start der WALLET im vierten Quartal 2017.

THE NAGA GROUP AG:

Die THE NAGA GROUP wurde im August 2015 von Benjamin Bilski, Yasin Sebastian Qureshi und Christoph Brück gegründet. Zum Ziel gesetzt hat sich das Unternehmen die Entwicklung, Vermarktung und das Wachstum disruptiver Anwendungen für Finanztechnologie voranzutreiben und damit aktiv am Wandel und an der Öffnung des bestehenden Finanzsystems mitzuwirken. Das Wort "NAGA" ist Sanskrit und bedeutet "Kobra Schlange". Es ist zudem der Name der weltweit schärfsten Chili-Sorte.

Kontakt: The NAGA Group AG Alexander Braune Herrengraben 31 20459 Hamburg E: press@thenagagroup.com UBJ. GmbH Ingo Janssen Haus der Wirtschaft Kapstadtring 10, 22297 Hamburg T. 040 6378 5410 E-Mail: E: ir@ubj.de

