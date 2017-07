Berlin (ots) - Die irische Fluggesellschaft Ryanair hat den Berliner Senat aufgefordert, mit Planungen für einen weiteren Flughafen zu beginnen - neben dem BER/Schönefeld und dem Flughafen Tegel. Sein Unternehmen gehe davon aus, dass das Passagieraufkommen in Berlin bis zum Jahr 2050 auf mehr als 90 Millionen Reisende steigen werde, sagte Ryanair-Manager Kenny Jacobs dem "Tagesspiegel" am Dienstag. 2016 wurden in Tegel und Schönefeld 33 Millionen abgefertigt. "Der Senat soll sich lieber Gedanken über den Bau eines dritten Flughafens machen", regte Jacobs an.



