Halle (ots) - Für die Inhalte von Trumpcare hat sich der Präsident nie interessiert. Sein Bekenntnis, niemand habe erwartet, dass ein solches Vorhaben so kompliziert sei, spricht Bände. Dass Menschen mit einer Vorerkrankung in einem rein marktwirtschaftlichen System keinen bezahlbaren Versicherungsschutz finden, hätte ihm wohl selbst der Balljunge auf dem Golfplatz erklären können. Man kann nur hoffen, dass es bei den Republikanern im Kongress noch so viel Rest an Verstand gibt, dass sie diesen Weg nicht mitgehen und den endgültigen Nachweis ihrer Regierungsunfähigkeit verweigern.



