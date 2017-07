FRANKFURT (dpa-AFX) - Die digitale Vermögensverwaltung bietet nach Einschätzung des spezialisierten Dienstleisters Elinvar nur wenigen Einsteigern Chancen. Etablierte Marktakteure - große Adressen und regionale Vermögensverwalter - könnten ihr schon vorhandenes Know-how ausspielen, sagte Firmenchef Chris Bartz der "Börsen-Zeitung" (Dienstagausgabe).

"In Zukunft wird es einige sehr große und zugleich eine Reihe stark spezialisierter Anbieter geben - wie im Handel, wo es Amazon und die Maßschneider gibt. Für die läuft es gut, aber für Karstadt und Kaufhof in der Mitte wird es schwierig. Eine vergleichbare Entwicklung können wir uns auch in der Vermögensverwaltung vorstellen", so der Manager weiter./he/ck

