Heute wird es in den USA im Hinblick auf Wirtschaftsdaten spannend. Denn es standen gegen 14:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit sowohl die neuen Zahlen zur Entwicklung der Export- als auch der Importpreise an. Dies ist wichtig im Hinblick auf die Einschätzung des Themas Inflationsdruck in den USA - was wiederum in Bezug auf den weiteren Zinskurs der Fed interessant sein könnte.

Zuletzt sind die Importpreise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...