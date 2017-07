NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat nach dem Höhenflug im europäischen Nachmittagshandel im US-Geschäft einen kleinen Teil seiner Gewinne wieder abgegeben. Rund eine Stunde vor der Schlussglocke an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung am Dienstag 1,1560 US-Dollar.

Die gescheiterte Gesundheitsreform von US-Präsident Donald Trump hatte den Dollar zuvor unter Druck gebracht und damit im Gegenzug den Euro beflügelt. Dieser erreichte bei zwischenzeitlich 1,1583 Dollar den höchsten Stand seit Mai 2016. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1555 (Montag: 1,1462) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8654 (0,8725) Euro./ck/he

