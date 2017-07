18.07.2017 Telekom Austria Group erzielte im 2. Quartal 2017 Anstieg bei Umsatz, EBITDA und NettoergebnisHighlights 2. Quartal 2017: Anstieg der Umsatzerlöse der Gruppe um 4,0% (berichtet: +5,1%), mit einem Anstieg der Erlöse aus Dienstleistungen in allen Märkten, mit Ausnahme der Republik Serbien und der Republik Mazedonien trotz Roamingeffekt. Anstieg des EBITDA der Gruppe um 7,8% (berichtet: 9,1%), hauptsächlich bedingt durch Wachstum in Weißrussland, Österreich, Bulgarien, Kroatien und der Republik Mazedonien. Das berichtete Nettoergebnis stieg im 2. Quartal 2017 um 36,5% von 82,4 Mio. EUR auf 112,5 Mio. EUR an. Die Ergebnisse auf einer berichteten Basis wurden unterstützt durch: Die Übernahme des Festnetzbetreibers Metronet...

