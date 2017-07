DZ Bank senkt Merck KGaA auf 'Verkaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Merck KGaA von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 112 auf 88 Euro gesenkt. Der Chemie- und Pharmakonzern verliere seit Jahresbeginn Marktanteile an lokale Wettbewerber, schrieb Analyst Peter Spengler in einer Studie vom Dienstag. Wegen des sinkenden Umsatzanteils im hochprofitablen Geschäft mit Flüssigkristallen dürfte in der Sparte Performance Materials die operative Marge (Ebitda-Marge) von 44,1 auf 41,1 Prozent sinken. Zudem dürften die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung deutlich steigen. Kurzfristig biete die Gewinnentwicklung nur wenige positive Kursimpulse.

DZ Bank hebt Lufthansa auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 25 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Lufthansa nach Halbjahreszahlen von "Verkaufen" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 15 auf 25 Euro angehoben. Aus einem niedrigeren Ölpreis, steigenden Volumina und Preisen sowie sinkenden Kosten resultierten höhere Gewinnschätzungen. Diese hätten einen höheren fairen Wert zur Folge, der wiederum eine Hochstufung rechtfertige, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer Studie vom Dienstag.

Kepler Cheuvreux startet Beiersdorf mit 'Hold' - Ziel 95 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Beiersdorf mit "Hold" und einem Kursziel von 95 Euro in die Bewertung aufgenommen. Beiersdorf sei ein führender Anbieter im wachsenden, von hohen Margen gekennzeichneten Markt für Hautpflegeprodukte, hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Die Klebstoffsparte wachse allerdings schwächer.

JPMorgan hebt Fraport auf 'Neutral' und Ziel auf 85 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Fraport von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 58 auf 85 Euro angehoben. Die Billigflieger sorgten für weiter steigendes Verkehrswachstum, was sich positiv auf die Gewinne des Flughafenbetreibers auswirke, schrieb Analystin Elodie Rall in einer Studie vom Dienstag.

DZ Bank senkt Baywa auf 'Halten' und fairen Wert auf 33 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Baywa vor Quartalszahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 35 auf 33 Euro gesenkt. Die Prognose für die deutsche Getreideernte in diesem Jahr könne zu einem "gewissen Preisdruck" bei Getreide führen, schrieb Analyst Heinz Müller in einer Studie vom Dienstag. Zudem rechneten die Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen und die OECD bis 2026 mit tendenziell sinkenden Getreidepreisen.

Deutsche Bank senkt Sartorius auf 'Hold' - Ziel 90 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat die Aktie von Sartorius aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel lautet unverändert 90 Euro. Es sei Zeit für eine Atempause, schrieb Analyst Gunnar Romer in einer Studie vom Dienstag. Er rechnet gleichwohl mit einem guten zweiten Quartal des Pharma- und Laborzulieferers. Die Wachstumsstory sei intakt.

Berenberg senkt Norma Group auf 'Hold' - Ziel hoch auf 56 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Norma Group von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel nach der jüngsten Kursrally von 45 auf 56 Euro angehoben. Das Aufwärtspotenzial sei begrenzt, begründete Analyst Philippe Lorrain das neue Votum in einer Studie vom Dienstag. Das Papier des Autozulieferers und Verbindungstechnikherstellers sei nun fair bewertet.

Commerzbank hebt Brenntag auf 'Hold' und Ziel auf 52 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Brenntag vor Zahlen von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 48 auf 52 Euro angehoben. Er sei mit Blick auf den anstehenden Geschäftsbericht des Chemikalienhändlers zum zweiten Quartal nun nicht mehr so negativ zu den Aktien eingestellt, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer Studie vom Dienstag. Im vergangenen Jahresviertel dürfte das Nordamerika-Geschäft seiner Einschätzung nach wieder in die Gewinnspur gefunden haben. Dies dürfte auch bei den Anlegern wieder für mehr Vertrauen sorgen.

NordLB senkt Gea Group auf 'Halten' und Ziel auf 35 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Gea Group nach einer weiteren Gewinwarnung von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel von 45 auf 35 Euro gesenkt. Die nach Oktober 2016 nun bereits zweite Warnung rüttele an der Glaubwürdigkeit des Anlagenbauers, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer Studie vom Dienstag. Auch wenn die langfristigen Wachstumsaussichten nach wie vor gut seien, bleibe die Frage, ob die derzeit noch unangetasteten mittelfristigen Ziele Bestand haben könnten.

Commerzbank hebt Sixt auf 'Buy' - Ziel 65 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Sixt von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 55 auf 65 Euro angehoben. Anziehende Buchungen in beliebten Urlaubsländern wie Spanien oder Frankreich wirkten sich positiv auf den Umsatz des Autovermieters aus, schrieb Analystin Sabrina Taneja in einer Studie vom Dienstag. Gemeinsam mit Kostenoptimierungen und einer neuen Versicherungsstrategie wirke sich dies positiv auf ihre Gewinnschätzung vor Steuern im Jahr 2018 aus. Im dritten Quartal rechnet die Expertin mit einer Anhebung des Ausblicks.

