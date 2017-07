Zehntausende Amerikaner können hoffen, dass sie ihre Studienkredite nicht zurückzahlen müssen. Der Grund: Private Anbieter haben wichtige Unterlagen verschlampt. Es geht um Summen in Milliardenhöhe.

Fünf Milliarden Dollar. Das ist laut New York Times die Höhe der Studenten-Kredite, die in den USA vielleicht schon bald per Gerichtsentscheid gelöscht werden könnten. Es geht um private Kredite, die Studenten bei Banken unterschrieben haben, die dann aber an Investoren weiter verkauft wurden. Die aktuellen Besitzer der Kredite können die notwendigen Dokumente oft nicht vorlegen, um zu beweisen, dass ihnen die Kredite gehören und dass sie damit das Recht haben, die Summen einzutreiben.

Für die schuldengeplagten Amerikaner sind das gute Nachrichten. Colleges und Universitäten werden immer teurer. Die meisten Amerikaner sind deswegen darauf angewiesen, sich für ihr Studium ...

