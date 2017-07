Redmond, Washington (ots/PRNewswire) - Microsoft Corp. und Baidu Inc. (NASDAQ: BIDU) haben heute Pläne einer Partnerschaft bekannt gegeben, in deren Rahmen die technische Entwicklung und Übernahme autonomen Fahrens weltweit gefördert werden. Microsoft, Mitglied der Apollo Alliance, wird mit der "Microsoft Azure"-Cloud die nötige Größenordnung für Apollo außerhalb Chinas bereitstellen.



"Wir sind über die Partnerschaft mit Baidu erfreut, die einen großen Schritt bedeutet, Automobilherstellern und Zulieferern zur Seite zu stehen, das Versprechen autonomen Fahrens vollständig umzusetzen", sagte Kevin Dallas, Corporate Vice President bei Microsoft. "Die Fahrzeuge von heute haben bei der Erfassung von Daten ein beeindruckendes Niveau erreicht. Durch Anwendung unserer weltweiten Cloud-AI, maschinellen Lernens und neuraler Netzwerke auf solche Daten können wir die laufenden Arbeiten beschleunigen, autonome Fahrzeuge sicherer zu machen."



McKinsey zufolge werden 2030 bis zu 15 % der Neufahrzeuge vollständig autonom sein.1 Dies verstärkt den Bedarf für ein System von Partnern, die an einem gemeinsamen Ziel arbeiten. Apollo wurde im April dieses Jahres von Baidu vorgestellt. Es handelt sich um eine offene Plattform, welche eine umfassende, sichere und verlässliche Lösung für sämtliche wichtigen Merkmale und Funktionen eines autonomen Fahrzeuges bereitstellt. Das Projekt, das nach dem historischen Mondlandeprogramm benannt wurde, um seine Größe und Komplexität zu illustrieren, besteht aus Cloud-Diensten, einem Open-Software-Stack und Referenzplattformen für Hardware und Fahrzeuge. Mehr als 50 Partner aus einer Reihe von Sektoren sind der Apollo Alliance beigetreten. Darunter befinden sich TomTom, der weltweite Anbieter von Navigations- und Kartendiensten, die Originalzulieferer Bosch und Continental sowie Grab, die führende Mitfahrplattform in Südostasien.



"Wir sind sehr erfreut, dass Microsoft in der Apollo Alliance mitwirkt. Unser Ziel bei Apollo lautet, der Autoindustrie eine offene und leistungsfähige Plattform zur Verfügung zu stellen, welche das Ziel autonomer Fahrzeuge fördert", sagte Ya-Qin Zhang, Präsident von Baidu. "Durch Nutzung von Azure haben unsere Partner außerhalb von China Zugriff auf eine zuverlässige und sichere öffentliche Cloud und können sich auf die Innovation konzentrieren, statt eigene Cloud-Infrastruktur schaffen zu müssen."



Microsoft arbeitet bereits mit führenden Firmen der Autoindustrie daran, Herstellern bei der Aufnahme großer Mengen von Sensor- und Nutzungsdaten angebundener Fahrzeuge und der Anwendung dieser Daten für umsetzbare Informationen zu helfen. Firmen wie BMW, Ford, Renault-Nissan, Toyota und Volvo nutzen Microsofts intelligente Cloud-Technik (oder planen deren Nutzung), um Dienste wie Fahrassistenz, Wartungsvorhersage und sprachgesteuerte Medien zu unterstützen.



Im Zuge der Partnerschaft planen Baidu und Microsoft Lösungen für angebundene Fahrzeuge und einzigartige Funktionen für Nutzer, welche die Branche des autonomen Fahrens digital transformieren.



