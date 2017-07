NEW YORK (dpa-AFX) - Belastet von Kursverlusten der Goldman-Sachs-Aktie hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Dienstag moderat nachgegeben. Den technologielastigen Nasdaq-Börsen gelang dagegen im Handelsverlauf der Sprung in die Gewinnzone. Der Nasdaq Composite stieg zudem auf ein Rekordhoch.

Mit einem Abschlag von 0,25 Prozent auf 21 574,73 Punkte beendete der Dow den Tag, hatte allerdings am Freitag bei 21 681,53 Punkten einen Höchststand erreicht.

Der S&P 500 kam am Dienstag mit plus 0,06 Prozent auf 2460,61 Punkte erneut kaum vom Fleck. Der Nasdaq-Auswahlindex 100 gewann indes 0,69 Prozent auf 5880,10 Zähler, während der Composite-Index mit plus 0,47 Prozent bei 6344,31 Zählern schloss. Sein Rekordhoch lag nur minimal darüber. Im Fokus der Marktteilnehmer stand eine Reihe von Geschäftsberichten./ck/he

ISIN US2605661048 XC0009694271 US6311011026 US78378X1072

AXC0232 2017-07-18/22:19