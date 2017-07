NEW YORK (dpa-AFX) - Belastet von Kursverlusten der Goldman-Sachs-Aktie hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Dienstag moderat nachgegeben. Den technologielastigen Nasdaq-Börsen gelang dagegen im Handelsverlauf der Sprung in die Gewinnzone. Der Nasdaq Composite stieg zudem auf ein Rekordhoch.

Mit einem Abschlag von 0,25 Prozent auf 21 574,73 Punkte beendete der Dow den Tag, hatte allerdings am Freitag bei 21 681,53 Punkten einen Höchststand erreicht.

Der S&P 500 kam am Dienstag mit plus 0,06 Prozent auf 2460,61 Punkte erneut kaum vom Fleck. Der Nasdaq-Auswahlindex 100 gewann indes 0,69 Prozent auf 5880,10 Zähler, während der Composite-Index mit plus 0,47 Prozent bei 6344,31 Zählern schloss. Sein Rekordhoch lag nur minimal darüber. Im Fokus der Marktteilnehmer stand eine Reihe von Geschäftsberichten.

GOLDMAN ENTTÄUSCHT DIE BÖRSE

Goldman Sachs hatte im zweiten Quartal so stark wie kaum eine andere US-Großbank unter den ruhigen Kapitalmärkten gelitten. Die Einnahmen aus dem wichtigen Handel mit Anleihen, Rohstoffen und Devisen waren noch stärker als von Experten erwartet geschrumpft, was die Aktie mit einem Abschlag von 2,60 Prozent zum größten Verlierer im US-Leitindex machte. Im S&P 100 verloren die Papiere der Bank of America nach vorgelegten Zahlen 0,50 Prozent. Das Institut hatte im abgelaufenen Quartal dank einer wachsenden Kreditvergabe und Spareinlagen einen deutlichen Gewinnanstieg verzeichnet.

Die Papiere des Krankenversicherers UnitedHealth Group legten im Dow nach zeitweise deutlichen Verlusten um 0,27 Prozent zu. Die Quartalsbilanz selbst war stark ausgefallen und der Ausblick erneut angehoben worden. Börsianern zufolge belastete jedoch zeitweise, dass die Republikaner das auf Betreiben des früheren Präsidenten Obama beschlossene Bundesgesetz für den Zugang zu einer Krankenversicherung, den "Affordable Care Act" (Obamacare) ersatzlos aufheben wollen.

Die Anteile des Pharma- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson , der ebenfalls über sein abgelaufenes Quartal berichtet und die Jahresziele erneut angehoben hatte, waren die Favoriten im Dow mit plus 1,75 Prozent.

NETFLIX NACH STARKEN KUNDENZAHLEN AUF REKORDHOCH

An der Nasdaq stiegen derweil die Aktien von Netflix auf ein Rekordhoch bei 185,00 Dollar. Mit plus 13,54 Prozent auf 183,60 Dollar gingen sie an der Spitze des Nasdaq 100 aus dem Handel. Der Online-Videodienst hatte im zweiten Quartal trotz zunehmender Konkurrenz gut 5 Millionen neue Abonnenten angelockt und seine eigenen Wachstumserwartungen übertroffen. Die US-Finanzwelt und Netflix selbst hatten mit einem Neukunden-Zuwachs von etwas über drei Millionen gerechnet.

Die Anteilscheine von Harley Davidson hingegen büßten an der Nyse 5,87 Prozent ein, nachdem der Kultmotorrad-Hersteller angekündigt hatte, in diesem Jahr weniger Maschinen als geplant auszuliefern.

EUROKURS KOMMT LEICHT VOM TAGESHOCH ZURÜCK

Der Euro , der im Tagesverlauf bis auf 1,1583 Dollar gestiegen war, wurde zur Schlussglocke an der Wall Street mit 1,1553 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1555 (Montag: 1,1462) Dollar festgesetzt. Am US-Rentenmarkt legten richtungweisende zehnjährige Staatsanleihen um 15/32 Punkte auf 101 Punkte zu und rentierten mit 2,26 Prozent./ck/he

