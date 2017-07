FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Software AG blickt nach einem deutlichen Umsatzwachstum beim Digitalgeschäft im ersten Halbjahr mit Zuversicht auf die zweite Jahreshälfte. "In den ersten sechs Monaten sind wir im Geschäftsbereich Digital Business Platform um 8 Prozent gewachsen", sagte Finanzvorstand Arnd Zinnhardt der "Börsen-Zeitung" (Dienstagausgabe). "Wir gehen davon aus, dass sich die positive Entwicklung auch im zweiten Halbjahr fortsetzen wird. So haben wir im Orderbuch ein Plus von 17 Prozent zum vergangenen Jahr. Das heißt, bei einer gleichen Konversion wie 2016 - die ich aber heute noch nicht versprechen möchte - würden die Lizenzerlöse hier um 17 Prozent steigen. Aber das kann man natürlich nicht alles via Dreisatz vorhersehen."

Die Segmentmarge soll dabei "mit Sicherheit" zweistellig sein. Im ersten Halbjahr hatte sie bei 30 Prozent gelegen./he

ISIN DE0003304002

