Freiburg (ots) - Trump hat unterstellt, dass ihm die Gefolgschaft seiner Parteifreunde sicher ist. Ein fataler Irrtum. Die Abgeordneten und Senatoren kennen nur einen Maßstab: die eigene Wiederwahl. Die Zweifel wachsen, dass der Präsident nun seine Steuerreform durchbekommen wird. Bislang schien keiner seiner Skandale Trumps etwas anhaben zu können. Doch eines verlangen die meisten Amerikaner von ihrem Präsidenten: Führung. Trump ist angetreten, in der Hauptstadtpolitik aufzuräumen. Stattdessen hat es ihm Washington gezeigt: dass Großmäuligkeit zum Regieren nicht reicht. http://mehr.bz/pjqb9 (BZ Plus)



