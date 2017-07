Laborstudien bestätigen neueste G.fast-Innovationen 212Mhz und cDTA Beschleunigung der Bereitstellung von ultraschnellen und Gigabit-Broadband-Services

ADTRAN®, Inc., (NASDAQ: ADTN), einer der führenden Anbieter offener Netzwerklösungen der nächsten Generation, hat heute den Start von Labortests der neuesten Innovationen beim G.fast-Standard, von 212MHz und von koordinierter, dynamischer Zeitzuordnung (coordinated Dynamic Time Allocation, cDTA) zusammen mit der Deutschen Telekom (DT) bekanntgegeben. DT überprüft diese Ultra-Broadband-Technologien mit Fibre-to-the-Building-Bereitstellungsmodellen (FTTB), mit denen bestehende Kabelinfrastruktur zu Hause genutzt werden kann. So werden ultraschnelle und Gigabit-Broadband-Services mit minimalen Störungen möglich. Die Verbindung, durch die dem Teilnehmer geringe Kosten entstehen, tragen direkt zur Erreichung der Ziele der Europäischen Kommission für die Gigabit-Gesellschaft bei.

ADTRAN hat den neuen 212MHz-G.fast-Standard präsentiert, mit dem das nutzbare Spektrum verdoppelt wird. Diese Verdopplung des nutzbaren Spektrums erlaubt es den Service-Providern, Gigabit-Frequenzen über eine einzige Kupferleitung zu liefern. So können stabile Services wie mit Glasfaserkabeln bis an den Standort des Kunden geliefert werden. Im Gegensatz zu Kabelsystemen ist die Bandbreite von G.fast speziell abgestimmt und für jeden Kunden verfügbar. In den Tests konnte mittels der ersten kommerziell verfügbaren 212MHz DPU außerdem die zweite Phase von DTA demonstriert werden. Mit cDTA wird wie mit der früheren iDTA-Funktion die G.fast-Upstream-Leistung um das Vier- bis Fünffache verbessert, indem die Upstream- und Downstream-Kapazitäten so ausgeglichen werden, das den Traffic-Mustern in Echtzeit entsprochen werden kann. Mit cDTA wird zudem die Anwendbarkeit dieser Funktion auf bestehende Telefonverbindungen erweitert, sodass fast alle privaten und kommerziellen Standorte versorgt werden können.

"Betreibern in hochgradig wettbewerbsorientierten, dichten urbanen oder urbanen Umgebungen stellt sich aufgrund der Zeit und Kosten, die mit Pure-Play-FTTH-Techniken verbunden sein können, die Aufgabe, ihre Gigabit-Services zu erweitern", sagte Jay Wilson, Senior Vice President von ADTRAN. "Mit den G.fast-Innovationen können Betreiber wie DT die Erreichung der Ziele für die Gigabit-Gesellschaft deutlich beschleunigen, indem sie Gigabit-Services innerhalb ihrer bestehenden Infrastruktur einführen und so die Störungen für die Teilnehmer drastisch reduzieren."

Diese beiden aktuellsten G.fast-Fortschritte 212MHz und cDTA können aus den bestehenden Assets des Betreibers noch bessere Gesamtergebnisse ziehen, und in vielen Szenarios entfällt die Notwendigkeit für vollständiges FTTH über Jahre. Zum ersten Mal ermöglichen es diese G.fast-Innovationen den Service-Providern, symmetrische Gigabit-Services schneller und kosteneffektiver zu erweitern und ultraschnelles Broadband auf den allgemeinen Markt auszudehnen.

Über ADTRAN

ADTRAN, Inc. ist einer der weltweit führenden Anbieter von Netzwerk- und Kommunikationsgeräten. Produkte von ADTRAN ermöglichen Sprach-, Daten-, Video- und Internetkommunikation über eine Vielzahl von Netzwerkinfrastrukturen. Die Produktlösungen von ADTRAN kommen derzeit bei Serviceprovidern, privaten Unternehmen, Regierungsorganisationen und Millionen von individuellen Nutzern auf der ganzen Welt zur Anwendung. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.adtran.com.

Über DT

Die Deutsche Telekom ist eines der größten Telekommunikationsunternehmen der Welt und betreut etwa 165 Millionen Mobilfunkkunden, etwa 28,5 Millionen Festnetzanschlüsse und etwa 18,5 Millionen Broadband-Leitungen. Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen für Festnetz/Broadband, Mobilfunk, Internet und IPTV für Privatkunden sowie ICT-Lösungen (Informationen und Kommunikationstechnologie, Information and Communication Technology) für Geschäfts- und Firmenkunden. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.telekom.com/en.

