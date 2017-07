Düsseldorf (ots) - Die Chefin des Meinungsforschungsinstituts Renate Köcher sieht ein Problem des SPD-Wahlkampfs im fehlenden Amt von Kanzlerkandidat Martin Schulz. "Schulz hat beträchtliche europäische Erfahrung. Er hat allerdings den Nachteil, dass er zurzeit ein König ohne Reich ist", sagte Köcher der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). "Er hat kein politisches Amt. Das ist ein erheblicher Nachteil gegenüber einer Kanzlerin, die täglich in unterschiedlichsten Bezügen agiert", betonte die Meinungsforscherin. Köcher sieht auch Unterschiede zur Wahlkampftaktik von 1998, als die SPD zuletzt einen Wechsel im Kanzleramt herbeiführen konnte. "Damals hat die SPD ihre Themen, gerade das Gerechtigkeitsthema, mit langem Atem vorbereitet und in die gesellschaftliche Debatte eingeführt." Diesmal komme die SPD, beispielsweise mit dem Rententhema, sehr kurzfristig. "Bei solchen Themen, die ja auch eine sehr langfristige Perspektive haben, ist es meist schwer, kurzfristig eine starke Wirkung zu erreichen."



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621