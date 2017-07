DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Finanzplänen/Martin Schulz:

"An die Stelle von solider Finanzpolitik ist eine Alle-Schleusen-auf-Politik getreten. Allein die geplante Investitionspflicht des Staates und das Chancenkonto, das jedem Arbeitnehmer ein staatliches Startguthaben für Weiterbildung oder eine Unternehmensgründung garantiert, würden ein Loch von mehreren Hundert Milliarden Euro in die öffentlichen Kassen reißen. Das Risiko für den Staatshaushalt wäre so gewaltig, dass Kanzlerkandidat Schulz gar nicht erst den Versuch unternimmt, Vorschläge zur Gegenfinanzierung dieser Milliardenprojekte vorzulegen. Der Versuch wäre auch zum Scheitern verurteilt: Selbst ein Land wie Deutschland mit einem zweistelligen Milliardenüberschuss in der Staatskasse kann sich diesen Ausgabenwahnsinn nicht leisten. Es ist erstaunlich, dass Martin Schulz den Anspruch, vor allem seriöse Wahlversprechen vorlegen zu wollen, in so kurzer Zeit aufgegeben hat. Mit Luftschlössern lässt sich gegen Kanzlerin Angela Merkel keine Wahl gewinnen. Das geht ziemlich sicher nach hinten los."/DP/jha

