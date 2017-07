BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Zeitung" zu Trumps Gesundheitspolitik:

"Nun aber hat sich der Wind gedreht. Eine Mehrheit der Amerikaner möchte inzwischen lieber das einstmals so verteufelte Obamacare-System behalten. Trumps Verelendungs-Strategie, die das System krachend gegen die Wand fahren lassen will, zielt genau in die andere Richtung. Man kann nur hoffen, dass es bei den Republikanern im Kongress noch so viel Rest an Selbstachtung und Verstand gibt, dass sie diesen Weg nicht mitgehen und den endgültigen Nachweis ihrer Regierungsunfähigkeit verweigern."/DP/jha

