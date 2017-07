Die gute Nachricht vorweg: Mit der Vorlage der vorläufigen Halbjahreszahlen hat der Comic-Lizenzvermarkter United Labels seine bisherigen Planungen für das Gesamtjahr 2017 nicht angetastet oder sonst irgendwie in der Formulierung verändert, so wie es in der Vergangenheit schon einige Male vorkam. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...