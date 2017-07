Linz - Wie viel ist zu viel? Was ist angemessen? Und warum verdient man, was man verdient? Keine Frage: Beim Thema Gehalt schnellt sowohl bei vielen Arbeitnehmern, aber auch bei deren Führungskräften der Puls in die Höhe. karriere.at, Österreichs grösstes Karriereportal, fragte seine User per Online-Voting: Welche Taktik bringt am ehesten eine Gehaltserhöhung? Gleich vorweg: Allzu forsche Forderungen kommen bei Unternehmensvertretern gar nicht gut an.

Diese Taktik wählt laut dem aktuellen Online-Stimmungsbild nämlich jeder vierte Arbeitnehmer (24 Prozent) und ist überzeugt: "Ich weiss, was meine Leistung wert ist." Etwas mehr Befragte (29 Prozent) entscheiden sich, erst etwas Zeit in Vorbereitung zu investieren und dann um ein Gehaltsgespräch zu bitten. Mehr als ein Drittel (37 Prozent) sammelt Argumente über das Arbeitsjahr hinweg und bringt diese dann im jährlichen Mitarbeitergespräch vor. Zehn Prozent der 364 Umfrageteilnehmer denken gar nicht erst an Gehaltsverhandlungen, da die Vergütung der Mitarbeiter nach einem klaren Schema erfolgt.

Arbeitgeber präferieren eigenes Gehaltsgespräch

Dabei ist Zurückhaltung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...