New York - Belastet von Kursverlusten der Goldman-Sachs-Aktie hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Dienstag moderat nachgegeben. Den technologielastigen Nasdaq-Börsen gelang dagegen im Handelsverlauf der Sprung in die Gewinnzone. Der Nasdaq Composite stieg zudem auf ein Rekordhoch.

Mit einem Abschlag von 0,25 Prozent auf 21 574,73 Punkte beendete der Dow den Tag, hatte allerdings am Freitag bei 21 681,53 Punkten einen Höchststand erreicht.

Der S&P 500 kam am Dienstag mit plus 0,06 Prozent auf 2460,61 Punkte erneut kaum vom Fleck. Der Nasdaq-Auswahlindex 100 gewann indes 0,69 Prozent auf 5880,10 Zähler, während der Composite-Index mit plus 0,47 Prozent bei 6344,31 Zählern schloss. Sein Rekordhoch lag nur minimal darüber. Im Fokus der Marktteilnehmer stand eine Reihe von Geschäftsberichten.

Goldman Sachs hatte im zweiten Quartal so stark wie kaum eine andere US-Grossbank unter den ruhigen Kapitalmärkten gelitten. Die Einnahmen aus dem wichtigen Handel mit Anleihen, Rohstoffen und Devisen waren noch stärker als von Experten erwartet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...