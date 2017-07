The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3FN0014957 A.N.Z. BKG GRP 2022 FLR BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0102307383 EXPORT DEV.CANADA 09-17 BD00 BON CHF N

CA XFRA CZ0001003438 CZECH REP. 2017 FLR 67 BD00 BON CZK N

CA XFRA DE000EH1A394 COBA MTH E2315 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3HN4 HSH NORDBANK IS 10/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA US55303QAA85 MGM RES.INTL 09/18 BD00 BON USD N

CA BN0B XFRA XS0804642311 B.N.G. 12/17 MTN BD00 BON CAD N

CA XFRA DE0002111663 LFA F.B.BAYERN IS.R267VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4J78 HSH NORDBANK ZSXIII 13/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HV2AGD2 UC-HVB IS 1709 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0HF48 LBBW INFLATIONS-ANL 11/17 BD01 BON EUR N

CA CMAC XFRA ES0224244063 MAPFRE S.A. 07-37 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA US02319LAB18 AMBEV INTL FIN.CO. 09/17 BD01 BON BRL N

CA XFRA XS0805188116 BSH HAUSGER. 12/17 REG.S BD01 BON CNY N

CA XFRA XS0807715098 INVESTEC BANK 12/17 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS0808748981 LEND LEASE FIN. 12/17 BD01 BON SGD N

CA TNEA XFRA XS1090155125 TELEFONICA 14/17 CV BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH32L7 HSH NORDBANK IS 12/17 VAR BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0M919 LBBW STUFENZINS 12/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA US11120VAF04 BRIXMOR OPE.PAR. 17/24 BD02 BON USD N

CA XFRA US761565AB68 REX ENERGY 13/20 BD02 BON USD N

CA XFRA USU88030AU22 TENET HEALTHC. 14/19 REGS BD02 BON USD N

CA SGMB XFRA XS1083956307 STMICROELECTR. 14/19ZO CV BD02 BON USD N

CA SWZ6 XFRA LU0102843504 SWISSC(L)EQ-GL ENER.AT FD00 EQU EUR N