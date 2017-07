The following instruments on XETRA do have their first trading day 19.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 19.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA892329AY97 TOYOTA CRED.CAN.17/22 MTN BD00 BON CAD N

CA XFRA DE000A12T8U5 AAREAL BANK MTN S.256 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSE59 KRED.F.WIED.17/32 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSE67 KRED.F.WIED.17/28 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB42Q6 BAY.LDSBK.IS. 17/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2LT8 LB.HESS.-THR.IS.17/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DV66 LBBW ASG BOS 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DXK6 LBBW IHS 17/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0PU3 NORDLB KOMBIANL. 04/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0QP1 NORDLB KOMBIANL. 05/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA EU000A1G0DY0 EFSF 17/27 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA US172967LM17 CITIGROUP INC 17/23 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US172967LP48 CITIGROUP INC 17/28 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US46647PAJ57 JPMORGAN CHASE 17/38 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US501044DH11 KROGER CO. 17/22 BD01 BON USD N

CA XFRA US501044DK40 KROGER CO. 17/48 BD01 BON USD N

CA XFRA US95000U2B83 WELLS FARGO 2022 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS1649889885 TIMBERLD S.INV 17/20 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1649890388 TIMBERLD S.INV 17/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1649890545 TIMBERLD S.INV 17/22 BD02 BON EUR N

CA 2NB XFRA CA20601C1041 CONA RES LTD EQ00 EQU EUR N

CA 0TD XFRA CA37956H1082 GLOBAL LI-ION GRAPH. EQ00 EQU EUR N

CA BROC XFRA US10922N1037 BRIGHTHOUSE FINANC.DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA CBFN XFRA US81789Y1029 SEVEN STARS CLOUD GRP EQ00 EQU EUR N