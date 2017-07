BARCELONA (Dow Jones)--Der US-Gewürzhersteller McCormick kauft das Lebensmittelgeschäft von Reckitt Benckiser für 4,2 Milliarden US-Dollar. Die Sparte RB Foods, zu deren Produkten French's Senf und die in den USA beliebte scharfe Soße Frank's RedHot gehören, werde in ihre industriellen und gewerblichen Segmente integriert, teilte die McCormick & Co mit.

McCormick rechnet 2017 mit einem gemeinsamen Jahresumsatz auf pro-forma Basis mit rund 5 Milliarden Dollar und einem kräftigen Margenzuwachs. Der Deal dürfte Kostensynergien von rund 50 Millionen Dollar generieren, wovon die Mehrheit bis 2020 erzielt werden soll.

Die Übernahme wird mit einer Kombination aus Schulden und Eigenkapital finanziert und soll im dritten oder vierten Geschäftsquartal 2017 abgeschlossen werden. Credit Suisse und Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP fungieren als Finanz- und Rechtsberater für McCormick.

Der Deal ist nur der jüngste in einer ganzen Reihe von Transaktionen in der Branche mit abgepackten Lebensmitteln. Im Februar vereinbarte Reckitt Benckiser die Übernahme des Herstellers von Babynahrung Mead Johnson Nutrition für 16,6 Milliarden Dollar. Der Konsumgüterkonzern Unilever, der Anfang des Jahres die 143 Milliarden Dollar schwere Übernahmeofferte von Kraft Heinz zurückwies, will sich von seinem Geschäft mit Margarine und Brotaufstrichen trennen. Und die schweizerische Nestle stellte im vergangenen Monat ihr US-Süßwarengeschäft zum Verkauf.

July 19, 2017

