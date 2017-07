Saudi-Arabien und drei andere arabische Länder scheinen Katar im diplomatischen Konflikt entgegenzukommen. Der saudi-arabische UN-Botschafter stellt in Aussicht, dass Al-Dschasira vielleicht doch nicht schließen muss.

Im Streit mit Katar hat Saudi-Arabien das Golfemirat aufgefordert, sechs der einst 13 Forderungen zu erfüllen, um den diplomatischen Konflikt zu lösen. Darunter seien etwa die Verpflichtung, Extremismus und Terrorismus zu bekämpfen und den Nachrichtensender Al-Dschasira nur gegebenenfalls zu schließen, sagte der UN-Botschafter von Saudi-Arabien bei einem Treffen mit Journalisten in New York am Dienstag. Abdallah al-Muallimi sagte, Aufstachelung zu Gewalt müsse aufhören.

"Wenn der einzige Weg dahin ist, Al-Dschasira zu schließen, gut. Wenn wir es schaffen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...