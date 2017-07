Von Thomas Rossmann

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach den jüngsten Abgaben zeigen sich die Aktienmärkte in Asien zur Wochenmitte mit leichten Aufschlägen. Am kräftigsten fallen die Gewinne in Schanghai und Australien aus. In Sydney sind es vor allem die zuletzt unter Abgabedruck gestandenen Bankenwerte, die den Index nach oben ziehen. Zwar hat die australische Regulierungsbehörde die Kriterien für die Banken wie erwartet verschärft, doch greifen die neuen Richtlinien erst ab dem Jahr 2020. "Kurzfristige Sorgen über mögliche Kapitalerhöhungen sind damit erst einmal verschwunden", so ein Teilnehmer. Die Kurse der vier Banken-Schwergewichte Commonwealth Bank of Australia, Westpac Banking, National Australia Bank und Australia and New Zealand Banking legen zwischen 3 und 4 Prozent zu. Für den S&P/ASX 200 geht es um 0,7 Prozent nach oben.

In China gewinnt der Schanghai-Composite 0,8 Prozent auf 3.213 Punkte und weist damit das größte Plus in der Region auf. Hier verweisen Marktteilnehmer vor allem auf die positiven Vorgaben der Wall Street, wo der S&P-500 und der Nasdaq-Composite neue Rekordhochs markiert hatten. An der Börse in Tokio zeigt sich der Nikkei-225 lediglich mit einem kleinen Aufschlag von 6 Punkten auf 20.006 Punkte. Im Vorfeld der Sitzung der Bank of Japan am Donnerstag herrsche Zurückhaltung, sagt ein Teilnehmer. Daneben werde auch der vierteljährliche Wirtschaftsbericht veröffentlicht. Dazu kommt die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB).

Dollar neigt weiter zur Schwäche

Weiter unter Druck bleibt dagegen der US-Dollar mit dem Scheitern der Gesundheitsreform von US-Präsident Donald Trump. "Das Vertrauen in die US-Regierung wird einer harten Probe unterzogen", so die Analysten von ANZ. "Das Scheitern der Gesundheitsreform ruft auch Sorgen über die geplante Steuerreform auf den Plan", heißt es weiter. Dazu kommt die Aussicht auf eine mögliche Reduzierung des Zinserhöhungstempos durch die US-Notenbank nach den zuletzt schwachen US-Daten. Zwar kann der Greenback gegenüber dem Euro leicht an Boden gutmachen, Marktbeobachter sprechen allerdings nur von einer moderaten Gegenbewegung. Aktuell liegt der Euro bei 1,1538 Dollar, nach 1,1556 Dollar im späten US-Handel am Dienstag. Zur japanischen Währung liegt der Dollar bei 112,04 Yen und damit auf dem Niveau des Vorabends.

Die Ölpreise geben leicht nach mit den Lagerdaten des US-Branchenverbandes American Petroleum Institute (API). Dieser vermeldete einen Anstieg um 1,6 Millionen Barrel und damit den ersten Lageraufbau nach zuletzt zwei Wochen mit Rückgängen. Allerdings sind die Benzinlagerbestände deutlich gesunken, was vor allem mit der gestiegenen US-Nachfrage in den Sommermonaten zusammenhängt. Mit Spannung wird nun auf die offiziellen Lagerdaten im Tagesverlauf gewartet. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fällt um 0,3 Prozent auf 46,25 Dollar, für Brent geht es um 0,3 Prozent auf 48,71 Dollar nach unten.

Leichte Abgaben nach dem jüngst deutlichen Plus gibt es beim Goldpreis. Dieser reduziert sich um 0,1 Prozent auf 1.241 Dollar je Feinunze.

BHP Billiton trotz solidem Produktionsbericht mit Abgaben

Für die Aktie von BHP Billiton geht es um 0,9 Prozent nach unten. Der weltgrößte Bergbaukonzern hat nach Ansicht von Analysten einen soliden Jahres-Produktionsbericht vorgelegt - und dies, obwohl es einen größeren Streik in einer chilenischen Kupfermine gegeben und ein Zyklon schwere Schäden an den Förderanlegen in Ostaustralien verursacht habe, heißt es von RBC. Der Mitbewerber Rio Tinto hatte am Vortag bekannt gegeben, in diesem Jahr weniger Eisenerz und Kokskohle zu produzieren als geplant. Die Aktie von Rio Tinto fällt um weitere 0,4 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.733,90 +0,82% +0,61% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.005,66 +0,03% +4,66% 08:00 Kospi (Seoul) 2.422,07 -0,16% +19,52% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.213,09 +0,80% +3,53% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 26.652,10 +0,48% +20,33% 10:00 Straits-Times (Singapur) 3.312,41 +0,19% +14,98% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.757,66 +0,16% +7,06% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10.12 Uhr % YTD EUR/USD 1,1538 -0,1% 1,1554 1,1525 +9,7% EUR/JPY 129,27 -0,2% 129,51 129,41 +5,2% EUR/GBP 0,8854 -0,1% 0,8860 0,8796 +3,9% GBP/USD 1,3031 -0,1% 1,3042 1,3102 +5,6% USD/JPY 112,04 -0,0% 112,08 112,28 -4,2% USD/KRW 1122,43 -0,2% 1125,10 1123,80 -7,0% USD/CNY 6,7571 +0,2% 6,7464 6,7582 -2,7% USD/CNH 6,7541 +0,1% 6,7501 6,7535 -3,2% USD/HKD 7,8064 +0,0% 7,8054 7,8038 +0,7% AUD/USD 0,7924 +0,1% 0,7913 0,7912 +9,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,25 46,4 -0,3% -0,15 -18,7% Brent/ICE 48,71 48,84 -0,3% -0,13 -17,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.241,32 1.242,40 -0,1% -1,08 +7,8% Silber (Spot) 16,24 16,29 -0,3% -0,05 +2,0% Platin (Spot) 924,85 927,00 -0,2% -2,15 +2,4% Kupfer-Future 2,72 2,73 -0,3% -0,01 +8,0% ===

