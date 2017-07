Das niedrigere Kursniveau dürfte am Mittwoch einige Anleger an den deutschen Aktienmarkt locken. Banken und Broker sagten für die Eröffnung eine leichte Kurserholung voraus. Eine erneute Schlappe bei der Gesundheitsreform von US-Präsident Donald Trump hatte die Aktienmärkte und den Dollar am Dienstag belastet. Der höhere Euro drückte den Dax um...

