Daimler sieht sich durch die öffentliche Debatte um Dieselfahrzeuge zu weiterem Handeln veranlasst und nimmt für die Ausweitung freiwilliger Servicemaßnahmen rund 220 Millionen Euro in die Hand. Die öffentliche Debatte um den Diesel sorge für Verunsicherung, stellte Vorstandsvorsitzender Dieter Zetsche fest. Daher habe sich der Autokonzern für weitere Maßnahmen entschieden, um "den Dieselfahrern wieder Sicherheit zu geben und um das Vertrauen in die Antriebstechnologie zu stärken". Daimler sei davon überzeugt, dass der Diesel nicht zuletzt wegen seiner niedrigen CO2-Emissionen auch künftig ein fester Bestandteil im Antriebsportfolio sein werde. Der "Zukunftsplan" sehe neben der massiven Ausweitung der bereits laufenden Servicemaßnahmen auf über drei Millionen Mercedes-Benz-Fahrzeuge die schnelle Markteinführung der komplett neu entwickelten Diesel-Motorenfamilie vor, hieß es.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

00:30 AU/BHP Billiton Group plc, Jahres-Produktionsbericht

07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 2Q

07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 2Q

12:55 US/Morgan Stanley, Ergebnis 2Q

22:03 US/American Express Co, Ergebnis 2Q

22:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 2Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q

22:15 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages:

-DE/Jost Werke AG, Ende der Zeichnungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis)

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Cropenergies 0,30 EUR IFA Hotel u. Touristik 0,13 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Juni Baubeginne PROGNOSE: +6,4% gg Vm zuvor: -5,5% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +2,6% gg Vm zuvor: -4,9% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2046 im Volumen von 1 Mrd EUR 11:30 GB/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2023 im Volumen von 2,75 Mrd GBP

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.460,00 0,09 Nikkei-225 20.014,42 0,07 Schanghai-Composite 3.209,73 0,70 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.430,39 -1,25% DAX-Future 12.430,50 -1,15% XDAX 12.439,94 -1,14% MDAX 24.875,76 -1,04% TecDAX 2.278,70 -1,25% EuroStoxx50 3.478,68 -1,07% Stoxx50 3.128,83 -1,13% Dow-Jones 21.574,73 -0,25% S&P-500-Index 2.460,61 +0,06% Nasdaq-Comp. 6.344,31 +0,47% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,73% +34

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem leicht erholten Start in den Handelstag rechnen Händler an den Börsen. Nach der Schreckreaktion des Vortages auf den kräftigen Euro-Anstieg könnten sich die Märkte nun zunächst stabilisieren. Passend dazu kommt auch der Euro am Morgen von seinen Hochs etwas zurück. Bei den am Vortag gebeutelten Exportwerten, darunter vor allem die Automobilhersteller, dürfte dies für eine leichte Erholung sorgen. Der DAX habe zudem die Unterstützungszone bei 12.400 Punkten erreicht und dürfte daher auf diesem Niveau starten, heißt es. Die guten US-Vorlagen dürften Europa indes nicht viel nutzen: "Damit verschärft sich nur die Underperformance Europas gegenüber den US-Börsen", sagt ein Händler. Nur der steigende Euro verhindere, dass US-Anleger noch mehr Kapital aus Europa abzögen, da er in ihrem Fall Währungsgewinne einbringe. Marktteilnehmer warten bereits auf die Aussagen der Notenbank aus Japan und vor allem auf jene der EZB am Donnerstag. Am Mittag könnte es für den Bankensektor spannend werden, wenn Morgan Stanley Geschäftszahlen vorlegt. Gute Nachrichten für den Rohstoffsektor gibt es bereits von BHP Billiton, die ihre Prognose für die Produktion nach oben genommen hat.

Rückblick: Schwächer - Der rasante Anstieg des Euro über die Marke von 1,15 Dollar hat den Börsen zugesetzt. Mit Blick auf die EZB-Sitzung am Donnerstag stellte sich die Frage, ob EZB-Präsident Draghi versuchen wird, den Euro nach seiner rapiden Aufwertung wieder einzufangen. Mit Enttäuschung aufgenommene Geschäftszahlen der US-Banken Bank of America und Goldman Sachs belasteten die Aktien der europäischen Branchenvertreter, die im Schnitt 1,5 Prozent verloren. Deutsche Bank fielen um 2,5 Prozent und Commerzbank 1,9 Prozent. Ericsson brachen um mehr als 15 Prozent ein. Im Handel wurde auf den unerwartet hohen Verlust des Netzwerkausrüsters verwiesen. Novartis hat im zweiten Quartal von höheren Veräußerungsgewinnen und geringeren Abschreibungen profitiert und bekräftigte die Jahresprognose. Für die Aktie ging es in Zürich um 0,4 Prozent nach oben. Yara verloren 3 Prozent, nachdem der Düngemittelkonzern schwache Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Im Sog von Yara fielen K+S um 2,8 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwächer - Nach Vorlage von Geschäftszahlen und einem erhöhten Ausblick gaben Lufthansa 1,2 Prozent nach. Zwar hatte die Fluglinie ihren operativen Gewinn im ersten Halbjahr fast verdoppelt und die Jahresprognose für das bereinigte EBIT angehoben. Die Commerzbank verwies aber darauf, dass der Markt eine erhöhte Gewinnprognose schon eingepreist habe. Zudem gebe es Anzeichen für ein schwächeres Momentum im zweiten Halbjahr. Andere Akteure bemängelten die Preisentwicklung. Software AG stiegen um 0,4 Prozent, nachdem das Unternehmen den Jahresausblick für die operative Marge erhöht hatte. Zalando wurden mit 8,3 Prozent Verlust abgestraft, nachdem der Onlinehändler sowohl die Gewinn- als auch die Umsatzprognose verfehlt hatte. Fraport gewannen 6,1 Prozent auf 84,21 Euro. Kepler hatte das Kursziel auf 105 von 65,50 Euro angehoben.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR): +0,1% auf 12.440 Punkte

Die Daimler-Aktie reagierte volatil auf die Meldung, dass der Konzern für eine "Diesel-Offensive" 220 Millionen Euro in die Hand nimmt. Zunächst sei die Aktie gefallen, sagte ein Händler. Dann habe sie sich erholt und schließlich nahezu unverändert notiert.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Während die Standardwerte im Dow - belastet vom Schwergewicht Goldman Sachs - leicht im Minus schlossen, ging es mit den Technologiewerten aufwärts. Vor allem Netflix sorgte für gute Stimmung im Sektor. Damit hielten sich die US-Aktien vergleichsweise gut, zumal sie sich im Tagesverlauf deutlich von den frühen Tiefs entfernten. Der Nasdaq-Composite markierte ein neues Verlaufshoch und der S&P-500 erreichte einen Schlussrekord. Unter den Quartalsausweisen überraschte der von Johnson & Johnson besonders positiv. Die Aktie gewann 1,8 Prozent. Auch Bank of America hat dank höherer US-Zinsen besser abgeschnitten als erwartet. Gleichwohl fiel die Aktie um 0,5 Prozent. Das Haar in der Suppe war hier die Nettozinsmarge, die wider Erwarten gefallen war. Die Geschäftszahlen von Goldman Sachs wurden ebenfalls negativ aufgenommen, die Aktie gab um 2,6 Prozent nach. Unitedhealth hat zwar den Gewinn überraschend deutlich verbessert, allerdings entsprach der Umsatz "nur" den Erwartungen. Die Aktie legte 0,3 Prozent zu. Harley Davidson hat bei der Vorlage ihrer Quartalszahlen eine Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr ausgegeben. Die Aktie fiel um 6 Prozent zurück. Positiv fiel bei Netflix die unerwartet stark gestiegene Zahl der Abonnenten auf. Das Papier schnellte um 13,5 Prozent empor. Für AMD ging es um 2,2 Prozent nach unten. Barclays hatte den Wert auf "Underweight" gesenkt.

Die politische Ungewissheit nach der gescheiterten von US-Präsident Donald Trump geplanten Gesundheitsreform trieb Anleger in den als sicheren Hafen geltenden Anleihemarkt. Steigende Notierungen drückten dort die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 6 Basispunkte auf 2,26 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.20 Uhr EUR/USD 1,1538 -0,1% 1,1554 1,1572 EUR/JPY 129,27 -0,2% 129,51 129,46 EUR/CHF 1,1026 -0,1% 1,1036 1,1035 GBP/EUR 1,1294 +0,0% 1,1287 1,1260 USD/JPY 112,04 -0,0% 112,08 111,90 GBP/USD 1,3031 -0,1% 1,3042 1,3028

Der Dollar sackte in der Nacht im asiatisch dominierten Handel ab, nachdem das Scheitern der US-Gesundheitsreform bekannt geworden war. Später baute der Greenback seine Verluste aus. Für einen Euro wurden am späten Dienstag 1,1556 Dollar gezahlt. Im späten US-Handel am Vorabend waren es nur etwa 1,1480 Dollar gewesen. Die Politik der Notenbanken, eine etwas langsamere Gangart der Fed auf dem Zinserhöhungspfad sowie ein erwartetes schrittweises Zurückfahren der expansiven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, aber auch der steigende Machtverlust von US-Präsident Donald Trump im US-Senat waren die Argumente, die für einen schwächeren Dollar sprachen.

July 19, 2017 01:47 ET (05:47 GMT)

Meldungen über einen Plan der Republikaner zu einem möglichen Neuanlauf der Gesundheitsreform in der kommenden Woche stabilisieren den Dollar am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft. Auch bei der geplanten Steuerreform könnte es Bewegung geben. Allerdings bleibt der Greenback übergeordnet schwach. Immer weniger Marktteilnehmer glauben, dass die Fed im laufenden Jahr die Zinsen noch einmal anheben wird. Der Zinsterminmarkt preist diese Möglichkeit mittlerweile nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 47 Prozent ein. "Eine ganze Reihe von Notenbanken bewegen sich in Richtung eines falkenhafteren Tonfalls. Dies schafft ein äußerst negatives Umfeld für den Dollar", sagt Devisenstratege Brad Bechtel von Jefferies mit Blick auf Kanada und die EZB.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,27 46,4 -0,3% -0,13 -18,7% Brent/ICE 48,71 48,84 -0,3% -0,13 -17,1%

Von der Schwäche des Greenback profitierten Rohstoffe, die in der US-Währung bezahlt werden, denn sie verbilligen sich für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum. So stieg der Preis für WTI um 0,8 Prozent auf 46,40 Dollar. Die Akteure hofften überdies auf sinkende US-Ölvorräte. Nach US-Börsenschluss veröffentlichte der Branchenverband API wöchentliche Daten zu den Öllagerbeständen in den USA, am Mittwoch folgen die offiziellen Daten der US-Regierung.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.241,31 1.242,40 -0,1% -1,09 +7,8% Silber (Spot) 16,24 16,29 -0,3% -0,04 +2,0% Platin (Spot) 924,90 927,00 -0,2% -2,10 +2,4% Kupfer-Future 2,72 2,73 -0,3% -0,01 +8,0%

Den Goldpreis stützte neben dem schwachen Dollar und der Erwartung nur langsam steigender US-Zinsen auch die wachsende Skepsis über den Erfolg der von Trump versprochenen Reformen. Die Feinunze verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 1.242 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

KRISE VENEZUELA

Nach den US-Drohungen wegen des geplanten Volksentscheids über eine verfassungsgebende Versammlung in Venezuela hat Staatschef Nicolás Maduro den Nationalen Verteidigungsrat einberufen. Maduro wies eine Einmischung der US-Regierung entschieden zurück. Er trete jetzt "mehr als je zuvor" für den Volksentscheid am 30. Juli ein, versicherte der sozialistische Präsident.

EU-INNENPOLITIK

Als Reaktion auf den Umgang der polnischen Regierung mit dem Gerichtswesen des Landes hat die EU-Justizkommissarin Vera Jourova den Entzug von EU-Fördergeldern angedroht. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass etwa deutsche oder schwedische Steuerzahler für die Errichtung einer Art von Diktatur in einem anderen EU-Land bezahlen wollen", sagte Jourova der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Der polnische Präsident Andrzej Duda hat sich unerwartet gegen die umstrittene Gerichtsreform der rechtskonservativen Regierung gestellt. Der Staatschef verlangte eine Überarbeitung des kürzlich verabschiedeten Gesetzes, mit dem die Regierung ihren Einfluss auf die Besetzung von Richterstellen massiv ausweiten will. Das Gesetz wirke in der jetzigen Form "wie ein politisches Diktat" bei der Richterbesetzung, kritisierte Duda. Er drohte damit, auch die geplante Reform des Obersten Gerichts zu blockieren.

Nach einer hitzigen Verbalattacke des Chefs der Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, gegen die Opposition hat das polnische Parlament seine Debatte über die umstrittene Justizreform vertagt.

BIOTEST

Das Pharmaunternehmen hat seinen langjährigen Plasmalieferanten Cara Plasma s.r.o. übernommen. Mit diesem Schritt erwirbt der Spezialist für Arzneimittel aus Blutplasma aus dem südhessischen Dreieich ein Plasmazentrum in Prag und erhöht gezielt die Selbstversorgungsquote von Plasma.

DEUTSCHE TELEKOM

Stühlerücken im Vorstand der Deutschen Telekom: der für das Deutschland-Geschäft zuständige Telekom-Vorstand Niek Jan van Damme verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum Jahresende. Sein Nachfolger wird zum 1. Januar 2018 Dirk Wössner. Van Damme erklärte in einer Mitteilung, er lege seine Aufgabe damit etwas früher nieder als ursprünglich geplant. Wössner war seit April 2015 bei dem beim kanadischen Marktführer Rogers Communications für das Privatkundengeschäft verantwortlich. Zuvor hatte er seit 2002 bei der Deutschen Telekom in verschiedenen Managementfunktionen gearbeitet.

BHP BILLITON

Der Rohstoffkonzern will seine Aktivitäten in den amerikanischen Schieferöl- und Gasfeldern ausweiten und geht damit auf Konfrontationskurs zu dem aktivistische Hedgefonds Elliott. Der Investor hatte von BHP gefordert, sich von den Feldern zu trennen.

RECKITT BENCKISER

Der US-Gewürzhersteller McCormick kauft das Lebensmittelgeschäft von Reckitt Benckiser für 4,2 Milliarden US-Dollar.

TELEKOM AUSTRIA

hat im zweiten Quartal über ein Drittel mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Der Gesamtumsatz stieg in den drei Monaten per Ende Juni um 4 Prozent. Die Zahl der Mobilfunk-Kunden wuchs unter dem Strich um 1 Prozent. Dabei sei auf nahezu allen Märkten in Mittel- und Osteuropa eine Verlagerung von Prepaid- zu Vertragsangeboten zu beobachten gewesen.

IBM

hat im zweiten Quartal erneut weniger umgesetzt. Den Gewinn konnte der IT-Dienstleister nur auf bereinigter Basis leicht steigern. Das bereinigte Ergebnis je Aktie übertraf überdies die Erwartung der Analysten.

UNITED CONTINENTAL

Die US-Fluggesellschaft hat bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen. Die Fluglinie war in die Schlagzeilen geraten, weil sie einen Passagier gewaltsam zum Verlassen einer Maschine gedrängt hatte. Die Fluglinie sagte nun, sie habe einige Änderungen durchgeführt, um die Kundenfreundlichkeit zu verbessern. Dazu gehöre die Eingrenzung von Überbuchungen.

