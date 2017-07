AOXalstria office REIT: Quantum und alstria verkaufen Kaisergalerie an AFIAA BANKENFinanzaufsicht Bafin klopft "Cum-Cum"-Risiken bei Banken ab, SZ BIO3Biotest AG: Biotest kauft mit Cara Plasma s.r.o. ein Plasmazentrum in Tschechien DAIDaimler bessert mehr als drei Millionen Diesel-Fahrzeuge nach DB1Staatsanwaltschaft wirft Börsenchef Carsten Kengeter Insider-Handel vor, Wirtschaftswoche DBKBrüsseler Bankenregulierung erwägt Prüfung des Einflusses von Großaktionär Katar und HNA bei Deutscher Bank, FT, S. 11 DTEDeutsche Telekom bekommt neuen Deutschland-Chef - Niek Jan van Damme, verlässt nach neun Jahren im Vorstand den Konzern N4G (VB +26,9%) The Naga Group: neues Projekt im Bereich Blockchain - Die Naga Wallet ist eine eigene digitale Geldbörse ...

