IBM hat im zweiten Quartal erneut weniger umgesetzt. Den Gewinn konnte der IT-Dienstleister nur auf bereinigter Basis leicht steigern. Das bereinigte Ergebnis je Aktie übertraf mit 2,97 US-Dollar die Erwartung der Analysten. Sie hatten einen Gewinn von 2,74 Dollar vorhergesagt. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 2,3 Milliarden Dollar, das war ein Minus von 7 Prozent. Der Umsatz sank in den drei Monaten per Ende Juni um 5 Prozent auf 19,3 Milliarden Dollar. Hier hatten die Beobachter im Mittel 19,5 Milliarden Dollar prognostiziert. Für das laufende Jahr bestätigte "Big Blue" die Prognose, "mindestens" einen bereinigten Gewinn je Aktie von 13,80 Dollar zu erzielen. Für die Aktie ging es nachbörslich um 1,5 Prozent auf 151,70 Dollar nach unten. IBM setzt seit geraumer Zeit auf das schnell wachsende Segment Cloud und strebt danach, Autobauer für seine Cloud-Plattform zu gewinnen. Jüngst haben die Amerikaner hier eine Zusammenarbeit mit BMW vereinbart. Die beiden Unternehmen wollen bei der von BMW gestarteten Initiative des internetverbundenen Autos Fortschritte erzielen. Das Projekt mit BMW, das noch diesen Herbst in Europa an den Start gehen soll, legt das Fundament für das von IBM geplante globale Datendrehkreuz, das Informationen von Kunden zahlreicher Automarken sammelt. Autobesitzer können sich dann direkt mit interessierten Dritten wie Versicherern, Werkstätten und Tankstellen verbinden lassen. IBM will diesen Dritten die neuen digitalen Möglichkeiten erschließen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:55 Morgan Stanley, Ergebnis 2Q, New York

22:03 American Express Co, Ergebnis 2Q, New York

22:05 T-Mobile US Inc, Ergebnis 2Q, Bellevue

22:10 Alcoa Inc, Ergebnis 2Q, Pittsburgh

22:15 Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q, San Diego

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Juni Baubeginne PROGNOSE: +6,4% gg Vm zuvor: -5,5% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +2,6% gg Vm zuvor: -4,9% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.460,00 +0,09% Nikkei-225 20.018,09 +0,09% Hang-Seng-Index 26.640,45 +0,44% Kospi 2.377,36 -2,01% Shanghai-Composite 3.211,81 +0,76% S&P/ASX 200 5.738,50 +0,90%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Nach den jüngsten Abgaben zeigen sich die Aktienmärkte in Asien zur Wochenmitte mit leichten Aufschlägen. Am kräftigsten fallen die Gewinne in Schanghai und Australien aus. In Sydney sind es vor allem die zuletzt unter Abgabedruck gestandenen Bankenwerte, die den Index nach oben ziehen. Zwar hat die australische Regulierungsbehörde die Kriterien für die Banken wie erwartet verschärft, doch greifen die neuen Richtlinien erst ab dem Jahr 2020. "Kurzfristige Sorgen über mögliche Kapitalerhöhungen sind damit erst einmal verschwunden", so ein Teilnehmer. Die Kurse der vier Banken-Schwergewichte Commonwealth Bank of Australia, Westpac Banking, National Australia Bank und Australia and New Zealand Banking legen kräftig zu. In China verweisen Marktteilnehmer vor allem auf die positiven Vorgaben der Wall Street, wo der S&P-500 und der Nasdaq-Composite neue Rekordhochs markiert hatten. An der Börse in Tokio zeigt sich der Nikkei-225 mit einem leichten Minus. Im Vorfeld der Sitzung der Bank of Japan am Donnerstag herrsche Zurückhaltung, sagt ein Teilnehmer. Daneben werde auch der vierteljährliche Wirtschaftsbericht veröffentlicht. Dazu kommt die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB). Für die Aktie von BHP Billiton geht es um 0,9 Prozent nach unten. Der weltgrößte Bergbaukonzern hat nach Ansicht von Analysten einen soliden Jahres-Produktionsbericht vorgelegt - und dies, obwohl es einen größeren Streik in einer chilenischen Kupfermine gegeben und ein Zyklon schwere Schäden an den Förderanlegen in Ostaustralien verursacht habe, heißt es von RBC. Der Mitbewerber Rio Tinto hatte am Vortag bekannt gegeben, in diesem Jahr weniger Eisenerz und Kokskohle zu produzieren als geplant. Die Aktie von Rio Tinto fällt um weitere 0,4 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Mit Abschlägen haben sich die Aktien von IBM und United Continental im nachbörslichen Handel am Dienstag gezeigt. IBM hat im zweiten Quartal erneut weniger umgesetzt. Den Gewinn konnte der IT-Dienstleister lediglich auf bereinigter Basis leicht steigern. Die Titel fielen bis um 19.59 Uhr Ortszeit auf nasdaq.com um 2,8 Prozent auf 149,70 Dollar. Für United Continental ging es um 3,6 Prozent auf 76,10 Dollar abwärts, obwohl das Unternehmen die Erwartungen im zweiten Quartal bei Umsatz und Gewinn übertroffen hat. Der Umsatz je Sitzplatz erhöhte sich um 2,1 Prozent. Allerdings hatte Mitbewerber Delta Airlines hier zuletzt ein Plus von 2,5 Prozent bekannt gegeben. United Continental war in diesem Jahr in die Schlagzeilen geraten, weil ein Passagier gewaltsam zum Verlassen einer Maschine gedrängt wurde. Der US-Gewürzhersteller McCormick kauft das Lebensmittelgeschäft von Reckitt Benckiser für 4,2 Milliarden US-Dollar. Die Aktie legte nach der Schlussglocke um 0,2 Prozent auf 97,29 Dollar zu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.574,73 -0,25 -54,99 9,17 S&P-500 2.460,61 0,06 1,47 9,91 Nasdaq-Comp. 6.344,31 0,47 29,87 17,86 Nasdaq-100 5.880,10 0,69 40,36 20,90 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 696 Mio 690 Mio Gewinner 1.422 1.652 Verlierer 1.519 1.303 Unverändert 144 137

Während die Standardwerte im Dow - belastet vom Schwergewicht Goldman Sachs - leicht im Minus schlossen, ging es mit den Technologiewerten aufwärts. Vor allem Netflix sorgte für gute Stimmung im Sektor. Damit hielten sich die US-Aktien vergleichsweise gut, zumal sie sich im Tagesverlauf deutlich von den frühen Tiefs entfernten. Der Nasdaq-Composite markierte ein neues Verlaufshoch. Unter den Quartalsausweisen überraschte der von Johnson & Johnson besonders positiv. Die Aktie gewann 1,8 Prozent. Auch Bank of America hat dank höherer US-Zinsen besser abgeschnitten als erwartet. Gleichwohl fiel die Aktie um 0,5 Prozent. Das Haar in der Suppe war hier die Nettozinsmarge, die wider Erwarten gefallen war. Die Geschäftszahlen von Goldman Sachs wurden ebenfalls negativ aufgenommen, die Aktie gab um 2,6 Prozent nach. Unitedhealth hat zwar den Gewinn überraschend deutlich verbessert, allerdings entsprach der Umsatz "nur" den Erwartungen. Die Aktie legte 0,3 Prozent zu. Harley Davidson hat bei der Vorlage ihrer Quartalszahlen eine Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr ausgegeben. Die Aktie fiel um 6 Prozent zurück. Positiv fiel bei Netflix die unerwartet stark gestiegene Zahl der Abonnenten auf. Das Papier schnellte um 13,5 Prozent empor. Für AMD ging es um 2,2 Prozent nach unten. Barclays hatte den Wert auf "Underweight" gesenkt.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,35 -0,8 1,36 14,6 5 Jahre 1,81 -4,7 1,86 -11,3 7 Jahre 2,07 -5,7 2,12 -18,1 10 Jahre 2,26 -5,6 2,32 -18,5 30 Jahre 2,85 -5,5 2,90 -21,9

Die politische Ungewissheit trieb die Anleger in den als sicheren Hafen geltenden Anleihemarkt. Steigende Notierungen drückten dort die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 6 Basispunkte auf 2,26 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10.12 Uhr % YTD EUR/USD 1,1533 -0,2% 1,1554 1,1525 +9,7% EUR/JPY 129,37 -0,1% 129,51 129,41 +5,2% EUR/GBP 0,8845 -0,2% 0,8860 0,8796 +3,8% GBP/USD 1,3038 -0,0% 1,3042 1,3102 +5,7% USD/JPY 112,18 +0,1% 112,08 112,28 -4,0% USD/KRW 1121,25 -0,3% 1125,10 1123,80 -7,1% USD/CNY 6,7574 +0,2% 6,7464 6,7582 -2,7% USD/CNH 6,7545 +0,1% 6,7501 6,7535 -3,2% USD/HKD 7,8063 +0,0% 7,8054 7,8038 +0,7% AUD/USD 0,7928 +0,2% 0,7913 0,7912 +9,9%

Der Dollar sackte in der Nacht im asiatisch dominierten Handel ab, nachdem das Scheitern der Trump-Gesundheitsreform bekanntgeworden war. Später baute der Greenback seine Verluste aus. Für einen Euro wurden am späten Dienstag 1,1556 Dollar gezahlt. Im späten US-Handel am Vorabend waren es nur etwa 1,1480 Dollar. Die Politik der Notenbanken, eine etwas langsamere Gangart der Fed auf dem Zinserhöhungspfad sowie ein erwartetes schrittweises Zurückfahren der expansiven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, aber auch der steigende Machtverlust von US-Präsident Donald Trump im US-Senat waren die Argumente, die für einen schwächeren Dollar sprachen. Die Blicke richten sich aber bereits auf die EZB-Sitzung am Donnerstag. Es wird mit taubenhaften Äußerungen von EZB-Präsident Mario Draghi gerechnet, um den Höhenflug des Euro zumindest zu verlangsamen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,25 46,4 -0,3% -0,15 -18,7% Brent/ICE 48,71 48,84 -0,3% -0,13 -17,1%

Von der Schwäche des Greenback profitierten Rohstoffe, die in der US-Währung bezahlt werden, denn sie verbilligen sich für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum. So stieg der Preis für ein Barrel Leichtöl der US-Sorte WTI um 0,8 Prozent auf 46,40 Dollar. Die Akteure hofften überdies auf sinkende US-Ölvorräte. Nach US-Börsenschluss wird der Branchenverband American Petroleum Institute (API) wöchentliche Daten zu den Öllagerbeständen in den USA veröffentlichen, am Mittwoch folgen die offiziellen Daten der US-Regierung.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.239,68 1.242,40 -0,2% -2,73 +7,7% Silber (Spot) 16,22 16,29 -0,4% -0,07 +1,8% Platin (Spot) 924,65 927,00 -0,3% -2,35 +2,3% Kupfer-Future 2,73 2,73 -0,1% -0,00 +8,2%

Den Goldpreis stützte neben dem schwachen Dollar und der Erwartung nur langsam steigender US-Zinsen auch die wachsende Skepsis über den Erfolg der von Trump versprochenen Reformen. Die Feinunze verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 1.242 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

KRISE VENEZUELA

Nach den US-Drohungen wegen des geplanten Volksentscheids über eine verfassungsgebende Versammlung in Venezuela hat Staatschef Nicolás Maduro den Nationalen Verteidigungsrat einberufen. Maduro wies eine Einmischung der US-Regierung entschieden zurück. Er trete jetzt "mehr als je zuvor" für den Volksentscheid am 30. Juli ein, versicherte der sozialistische Präsident.

BHP BILLITON

Der Rohstoffkonzern BHP Billiton will seine Aktivitäten in den amerikanischen Schieferöl- und Gasfeldern ausweiten und geht damit auf Konfrontationskurs zu dem aktivistische Hedgefonds Elliott. Dieser hatte von BHP gefordert, sich von den Feldern zu trennen. BHP prognostizierte einen Anstieg der Gesamtproduktion im Geschäftsjahr 2017/18. Das stetige Wachstum in der Eisenerzförderung und eine Erholung der Rohstoffe inklusive Kupfer dürfte einen weiteren Rückgang im Öl- und Gasgeschäft in den zwölf Monaten per Ende Juni ausgleichen.

RECKITT BENCKISER

Der US-Gewürzhersteller McCormick kauft das Lebensmittelgeschäft von Reckitt Benckiser für 4,2 Milliarden US-Dollar.

UNITED CONTINENTAL

Die US-Fluggesellschaft hat bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen. Die Fluglinie war in die Schlagzeilen geraten, weil sie einen Passagier gewaltsam zum Verlassen einer Maschine gedrängt hatte. Die Fluglinie sagte nun, sie habe einige Änderungen durchgeführt, um die Kundenfreundlichkeit zu verbessern. Dazu gehöre die Eingrenzung von Überbuchungen.

