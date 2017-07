FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,05 Prozent auf 161,65 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,55 Prozent.

Im Tagesverlauf stehen nur wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Erst am Nachmittag könnten Daten zur Entwicklung des Immobilienmarktes in den USA für etwas Bewegung sorgen. Die Anleger am deutschen Rentenmarkt dürften sich vor der Zinssitzung der EZB am Donnerstag generell eher zurückhalten./jkr/stb

ISIN DE0009652644

AXC0038 2017-07-19/08:34