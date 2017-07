Frankfurt - Der Markt für hochverzinsliche Anleihen zeigte sich im zweiten Quartal 2017 von seiner freundlichen Seite, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniEuroRenta HighYield (ISIN DE0009757831/ WKN 975783).Die Risikoprämien gegenüber den als sicher geltenden Staatsanleihen hätten sich um weitere 50 Basispunkte verringert. Als stützend hätten sich sowohl die Wahlergebnisse in Frankreich, als auch in Großbritannien erwiesen. US-Papiere hätten wesentlich schlechter abgeschnitten. Dort habe sich der rückläufige Ölpreis als großer Belastungsfaktor herausgestellt.

