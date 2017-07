Nordex gewinnt Neukunden aus Frankreich

DGAP-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge Nordex gewinnt Neukunden aus Frankreich 19.07.2017 / 08:49 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

PRESSEMELDUNG

Nordex gewinnt Neukunden aus Frankreich

Hamburg, 19. Juli 2017. Die Nordex-Gruppe hat den Auftrag für die Errichtung des Windparks "Pays Chaumontais" erhalten. Das 14,4-MW-Projekt besteht aus sechs Anlagen der Baureihe N117/2400 und wird im ersten Quartal 2018 etwa 250 Kilometer südwestlich von Paris in Jonchery vom Hersteller errichtet.

Damit hat Nordex den unabhängigen Kraftwerksbetreiber Neoen als Neukunden gewonnen. Neoen wurde 2008 in Frankreich gegründet und betreibt international erneuerbare Kraftwerke mit einer Kapazität von derzeit über 1,1 Gigawatt Leistung. Ausschlaggebend für den Auftragserfolg war, dass die Nordex-Anlagen bei dem Projekt die niedrigsten Stromerzeugungskosten ermöglichen und damit einen überdurchschnittlichen Energieertrag versprechen.

Im Vertragsumfang sind die Lieferung, die Betriebsführung und der Service der Anlagen über eine Laufzeit von 16 Jahren enthalten.

Die Nordex-Gruppe im Profil Die Gruppe hat rund 21 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 3,9-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern ausgelegt sind.

Neoen im Profil Neoen ist ein unabhängiger Betreiber von Ökokraftwerken (Solar, Wind und Biomasse). Im Jahr 2008 gegründet ist es das erste französische Unternehmen, das die Schwelle von 1.000 Megawatt installierter Leistung überschritten hat. Neoen ist in Frankreich, Australien, El Salvador, Mexiko, Sambia, Mozambique, Jordanien, Jamaika, Portugal und in Irland aktiv. Die wesentlichen Anteilseigner der Firma sind Impala SAS (Eigentümer: Jacques Veyrat), der Fonds Capénergie II (Omnes Capital) und Bpifrance. Neoen hat das Ziel bis zum Jahr 2020 mindestens 3.000 Megawatt Kraftwerksleistung zu betreiben. Mehr Informationen über Neoen unter: www.neoen.com

Ansprechpartner für Rückfragen:

Nordex SE Ralf Peters Telefon: 040 / 300 30 - 1000 rpeters@nordex-online.com

19.07.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Nordex SE Erich-Schlesinger-Straße 50 18059 Rostock Deutschland Telefon: +49 381 6663 3300 Fax: +49 381 6663 3339 E-Mail: info@nordex-online.com Internet: www.nordex-online.com ISIN: DE000A0D6554 WKN: A0D655 Indizes: TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

593811 19.07.2017

ISIN DE000A0D6554

AXC0042 2017-07-19/08:50