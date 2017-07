FRANKFURT (Dow Jones)--Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt im frühen Handel am Mittwoch um 7,5 auf 12.438 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.453 und das -tief bei 12.437,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.304 Kontrakte. Der DAX-Future hängt aktuell an der 38-Tagelinie bei 12.438 Punkten fest. Diese gilt es zunächst zu überwinden, bevor ein Test des Widerstands bei 12.500 Punkten in Angriff genommen werden kann. Unterstützt ist der Terminkontrakt bei 12.400 und um 12.350.

July 19, 2017 02:28 ET (06:28 GMT)

