In diesem Jahr wird die Viessmann-Gruppe 100 Jahre alt. Ein Grund zu feiern, doch die Verantwortlichen arbeiten schon an der weiteren Entwicklung. Das Unternehmen ist einer der international führenden Hersteller von Heiz-, Industrie- und Kühlsystemen und hat im Laufe der Jahrzehnte immer wieder Meilensteine in der Heiztechnik gesetzt. Die Gruppe beschäftigt weltweit 11.600 Mitarbeiter in 120 Niederlassungen und 22 Produktionsgesellschaften.

Energieeffizienz ist eines der Themen, welches schon seit langem von großer Bedeutung ist. Bereits vor zehn Jahren wurde ein Programm zur Steigerung der Energieeffizienz am Standort in Allendorf gestartet. Was mit konsequenter Analyse und dem Mut zur Änderung erreicht wurde, belegen drei Auszeichnungen mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis aus den Jahren 2009, 2011 und 2013. Die energie- und klimapolitischen Ziele der Deutschen Bundesregierung für das Jahr 2050 - 80 Prozent Reduktion des CO2-Ausstoßes und ein Anteil der regenerativen Energien am Energiemix von 60 Prozent - wurden bereits 2013 erreicht. Mit dem Programm Etanomics forciert das Unternehmen inzwischen auch das Beratungsthema Energiemanagement und hilft anderen Firmen nachhaltige Energiekonzepte zu verwirklichen.

Unter die Lupe genommen

Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie wird auch die Energieeffizienz im Unternehmen kontinuierlich gesteigert und natürlich werden auch alle Komponenten der Fertigung konstant überprüft. So standen 2012 in der Elektronikfertigung auch die seit zehn Jahren betriebenen Lötsysteme, vier Reflow-Lötanlagen V8 von Rehm Thermal Systems, auf dem Prüfstand. Sie wurden an den Rahmenbedingungen der Elektronikfertigung gemessen, die sich in den vergangenen Jahren stark verändert haben, und selbstverständlich auch am dynamischen Portfolio, denn die Entwicklung in der Elektronik hat enorm an Fahrt aufgenommen. Mehr Bauteilvarianten ...

