IRW-PRESS: Rock Tech Lithium Inc.: Rock Tech Lithium heißt Dr. Peter Kausch in seinem Board of Directors willkommen

Rock Tech Lithium heißt Dr. Peter Kausch in seinem Board of Directors willkommen

Vancouver, British Columbia, Kanada, 19. Juli 2017 - Rock Tech Lithium Inc. (TSX-Venture: RCK | Frankfurt: RJIB (ISIN: CA77273P2017)) (das Unternehmen oder Rock Tech) freut sich, die Berufung von Dr. Peter Kausch in das Board of Directors des Unternehmens mit Wirkung zum 18. Juli 2017 bekannt zu geben.

Dr. Kausch hat einen Doktortitel und einen Master of Science-Abschluss in Bergbautechnik und hat mehr als 40 Jahre Erfahrung im Rohstoffsektor. Er war unter anderem als Berater für den Meeresbodenausschuss der Vereinten Nationen tätig und hat sich über verschiedene Posten an die Spitze der Rheinbraun AG (nun RWE Power AG) - einschließlich Geschäftsführer der Rheinbraun US GmbH und Vorsitzender der Rheinbraun Australia Pty Ltd, Sydney - hochgearbeitet. Während seiner bemerkenswerten Laufbahn bei Rheinbraun war Dr. Kausch am Aufbau der Geschäftsbereiche Uran in Nordamerika und Australien beteiligt und gründete die Sparte Steinkohle in den USA.

Überdies war Dr. Kausch Vorsitzender der German-Chinese Coal Group und der deutschen Fachvereinigung Auslandsbergbau (FAB). Dr. Kausch war ebenfalls Mitglied der Boards von Uranerz Exploration and Mining Ltd., Consol Energy Inc., Energy Resources of Australia und SSM, Rotterdam, einer Steinkohlehandelsgesellschaft, sowie von mehreren anderen Rohstoffunternehmen in Kanada und Australien.

Dr. Kausch war Dozent und Honorarprofessor für Internationales Umwelt- und Ressourcenmanagement an der Technischen Universität Bergakademie in Freiberg (Deutschland).

Es ist uns eine Ehre, Dr. Kausch im Board of Directors von Rock Tech Lithium begrüßen zu können, sagte Dirk Harbecke, Chairman des Unternehmens. Dr. Kausch bringt langjährige Erfahrung aus seiner bemerkenswerten Laufbahn in der Wissenschaft sowie dem Rohstoffsektor in das Unternehmen ein.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es Dr. Kausch 55.000 Aktienoptionen mit einem Ausübungspreis von 0,93 $ und einer Laufzeit bis zum 17. Juli 2019 gewährt hat.

Für das Board of Directors des Unternehmens:

Dirk Harbecke Dirk Harbecke Chairman

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Brad Barnett Chief Financial Officer Rock Tech Lithium Inc. 777 Hornby Street, Suite 600 Vancouver, B.C., V6Z 1S4 Tel.: +1 (778) 358-5200 Fax: +1 (604) 670-0033 E-Mail: bbarnett@rocktechlithium.com Rock Tech Lithium Inc. 600 - 777 Hornby Street | Vancouver | British Columbia | Canada | V6Z 1S4

P. +1.778.358.5200 | F. +1.604.670.0033 www.rocktechlithium.com | bbarnett@rocktechlithium.com TSX-Venture: RCK | Frankfurt: RJIB

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen, zu denen auch Aussagen zu unseren Plänen, Absichten und Erwartungen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, zählen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind anhand von Begriffen wie prognostiziert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, erwartet und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen - unter anderem auch jene, die sich auf die zukünftige Betriebstätigkeit und die Geschäftsprognosen des Unternehmens beziehen - bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40412 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40412&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA77273 P2017

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA77273P2017

AXC0045 2017-07-19/09:02