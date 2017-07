FMW-Redaktion

Jetzt muß eigentlich mal was kommn beim Dax! Gestern die US-Indizes wie der Nasdaq mit neuem Allzeithoch, der S&P500 unmittelbar davor, in Asien die Vorgaben freundlich - viel mehr geht eigentlich nicht als Steilvorlage für einen Anstieg des deutschen Leitindex. Aber er muß eben auch diese Steilvorlage aufnehmen und Wille zeigen. Andernfalls stellt sich nämlich die Frage, was da nicht stimmt beim Dax, ob da eine Schwäche erkennbar wird, die der Anfang für weitere Kursverluste ist.

Wie schon im Videoausblick thematisiert, ist die Lücke inzwischen immens groß zwischen den US-Indizes und dem Dax - dabei hatten doch alle gedacht, dass nach dem Macron-Sieg goldene Zeiten für die europäischen Indizes ausbrechen würden. Anfangs war das ja auch so, der Dax mit neuem Allzeithoch - aber mit dem Anstieg des Euro ist jetzt der "Wurm drin", scheint die Euphorie verflogen.

Die Aussicht auf die leichte Straffung der Geldpolitik der EZB, sprich auf das Tapering, hängt offenkundig wie ein Damoklesschwert über dem Dax - und es gibt nur einen, der diese Angst nehmen ...

