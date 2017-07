Köln (ots) - Reportage-Reihe über soziale Gerechtigkeit: Was William, Kate und die Ex-Comedy-Queen Ilka Bessin damit zu tun haben



Wenn Prinz William und Herzogin Kate in dieser Woche nach Deutschland kommen, steht auch ein Besuch der Berliner Einrichtung Straßenkinder e.V. auf dem Programm. Für die Jugendlichen sind die Royals aber nicht die ersten prominenten Gäste - erst vor wenigen Wochen war auch Ilka Bessin zu Besuch in der Einrichtung. Die 45-Jährige, die jahrelang als "Cindy aus Marzahn" auf der Bühne stand, hat den Verein im Rahmen einer stern TV-Reportage-Reihe zum Thema "soziale Gerechtigkeit" besucht. Doch Ilka Bessin, die selbst in einfachen Verhältnissen groß geworden ist und einige Jahre von Hartz IV leben musste, hat nicht nur mit jungen Obdachlosen gesprochen, die sich auf der Straße durchschlagen. Ab dem 26. Juli trifft sie für stern TV jede Woche Menschen am Rande der Gesellschaft: Kinder, die in Armut leben, Langzeitarbeitslose, die keine Perspektive mehr sehen oder Rentner, die ihr Leben lang gearbeitet haben und nun trotzdem am Rande des Existenzminimums leben. Wie geht es all diesen Menschen? Der Auftakt zu einer vierteiligen Reportage-Reihe: Mittwoch live bei stern TV.



OTS: STERN TV newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6514 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6514.rss2



Pressekontakt: Heike Foerster foerster@sterntv.de 0221/951599-0