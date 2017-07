München - Philipp Lahm erklärt auf der Bits & Pretzels, warum er einen Wechsel zu Barcelona 2008 ablehnte, beim Tech-Startup Fanmiles 2016 dagegen sofort unterschrieben hat.

Fußballweltmeister Philipp Lahm ist zusammen mit den beiden Fanmiles-Geschäftsführern Fabian Schmidt und Alan Sternberg am 25. September bei Bits & Pretzels als Highlight-Speaker mit an Bord. Das Trio, das seit 2016 zusammenarbeitet, diskutiert am zweiten Tag des größten Gründerfestival Deutschlands, für das u.a. auch bereits Stefan Raab zugesagt hat, vor über 5'000 Gründern, Investoren und Gründungsinteressierten über die Wahl, Ausbildung und Bedeutung von Teams - im Sport und im Unternehmen.

Globales Loyalty Konto

Philipp Lahm, der schon während der letzten aktiven Jahre als Fußballprofi, in verschiedene Unternehmen investiert hat, ist seit 2016 auch an Fanmiles beteiligt. Nach seiner unvergleichbaren ...

