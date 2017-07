Haar - Die Experten von "Vorstandswoche.de" raten die Anleihe (ISIN DE000A1R1BR4/ WKN A1R1BR) der ALNO AG (ISIN DE0007788408/ WKN 778840) zu verkaufen.Der traditionsreiche Küchenhersteller ALNO stecke im Insolvenzsumpf. Am 11. Juli sei der Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt worden. Damit habe sich mit dem aktuellen Investor, der bosnischen Hastor-Familie, der nächste Investor eine blutige Nase geholt. Die Experten seien schon sehr lange der Meinung, dass ALNO nicht zu retten sei und hätten die Aktie seit vielen Jahren immer wieder zum Verkauf empfohlen. Ein fragmentierter Markt mit hohem Preisdruck, launigen Kunden, eine Gesellschaft, die keine Gewinn-DNA habe und die in der Spitze bis zu 200 Mio. Euro Schulden vor sich hergeschoben habe. Das habe nicht gut gehen können. Und nun würden Aktionäre alles, Bondholder wohl fast alles verlieren. Wenn nicht die Hastors - eine robust auftretende, im Automobilzulieferersektor erfolgreiche Familie - die rechtlichen Möglichkeiten des Schuldverschreibungsrechts sowie der Insolvenzgesetzgebung brutal für sich nutzen und Gläubiger und Mitaktionäre clever enteignen würden.

