Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Dialog Semiconductor -3,06% auf 38,115, davor 7 Tage im Plus (2,85% Zuwachs von 38,2 auf 39,29), TECDAX -1,25% auf 2278,7, davor 7 Tage im Plus (4,24% Zuwachs von 2213,65 auf 2307,57), Microsoft -0,07% auf 73,3, davor 7 Tage im Plus (6,97% Zuwachs von 68,57 auf 73,35), Strabag -0,91% auf 36,515, davor 6 Tage im Plus (5,29% Zuwachs von 35 auf 36,85), Apache Corp. -1,95% auf 47,73, davor 6 Tage im Plus (7,91% Zuwachs von 45,11 auf 48,68), OMV -0,28% auf 47,775, davor 6 Tage im Plus (7,82% Zuwachs von 44,44 auf 47,91), Salzgitter -0,29% auf 38,38, davor 5 Tage im Plus (6,52% Zuwachs von 36,13 auf 38,49), Baxter International -0,1% auf 62,14, davor 5 Tage im Plus (2,73% Zuwachs von 60,55 auf 62,2), Celgene-0,44% auf 134,27, davor 5 Tage im Plus (2,23%...

