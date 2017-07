Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Freiburg (pts013/19.07.2017/09:30) - United Planet in neuem "Digital Workspace"-Benchmark von ISG/Experton Group als "Leader" ausgezeichnet. Die Experton Group/ISG untersuchte für den erstmals erstellten "Digital Workspace Vendor Benchmark 2017" alle relevanten Anbieter von Lösungen rund um den digitalen Arbeitsplatz. Der Freiburger Software-Hersteller United Planet wurde in der Kategorie "Enterprise Networking Suites" als Leader bestätigt. Schon vor der Fusion von Experton und ISG erhielten die Südbadener vier Auszeichnungen in Folge beim Vorgänger-Benchmark der Experton Group. Die Analysten attestieren: "United Planet hat mit Intrexx ein rundes umfassendes Portfolio für Digital Workplace Management." "Wir freuen uns sehr über die ISG-Einschätzung. Nach unseren bisherigen Erfolgen bestätigt sie die starke Marktposition, die wir uns in den letzten 18 Jahren erarbeitet haben", kommentiert Katrin Beuthner, Geschäftsführerin von United Planet, die Auszeichnung. Digital Workspace ist zentrales IT- und Produktivitätsthema Der Untersuchung zufolge haben schon viele Unternehmen erkannt, dass der Digital Workspace zunehmend zur Quelle für Produktivität und Mitarbeiterzufriedenheit wird. Beeinflusst wird er besonders vom Mobility-Trend: In den meisten Bereichen wachsen die klassische Desktop-Welt und die moderne Mobile-Welt zusammen. Laut Experton gibt es derzeit drei Aspekte, die den Digital Workspace maßgeblich beeinflussen: * Flexiblere Arbeitsmodelle: Arbeitszeit und -Ort haben sich in den letzten Jahren stark verändert - das beeinflusst auch die Art der Kommunikation mit Kollegen oder Projektmitarbeitern. Social Collaboration, UCC und Unified Endpoint sind fester Bestandteil des Digital Workspace. * Optimierung von Endgeräten und Anwendungen: ISG empfiehlt einen rollenbasierten Ansatz: Welche Hard- und Software, welche Cloud Services und Delivery-Modelle werden für eine bestimmte Arbeitsrolle benötigt? Im Fokus stehen dabei die Belange des einzelnen Arbeitnehmers. * Gestaltung der Arbeitsumgebung: Der standardisierte Büroarbeitsplatz gehört der Vergangenheit an. Es gibt inzwischen die verschiedensten Ausprägungen; die Kombination aus Heimarbeitsplatz und Büro wird zur Norm und Arbeitsräume für Meetings sind ebenso wichtig wie Collaboration-Lösungen und Kommunikationslösungen für Telefon-/Videokonferenzen. Zusammenfassend bewertet der Benchmark den Digital Workspace als zentrales IT- und Produktivitätsthema für Unternehmen. (Ende) Aussender: United Planet GmbH Ansprechpartner: Christoph Herzog Tel.: +49 761 20703 - 402 E-Mail: christoph.herzog@unitedplanet.com Website: www.unitedplanet.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170719013

(END) Dow Jones Newswires

July 19, 2017 03:30 ET (07:30 GMT)