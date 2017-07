Stadtlohn - Der EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) notierte gestern Morgen bei 1,1485/1,1535, so die Experten von "day-trading-live.de". Bis zum Mittag habe der EUR seinen Anstieg aus der Nacht auskonsolidiert. Am Mittag habe sich dann ein erneuter Aufwärtsimpuls durchgesetzt, der den EUR zunächst an die 1,1550 und dann am Nachmittag bis an die 1,1583 gebracht habe.

Den vollständigen Artikel lesen ...