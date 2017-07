Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Novartis nach Zahlen zum zweiten Quartal von 80 auf 81 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Kaum sei die lange Problemsparte Alcon dabei, sich zu erholen, gebe es Probleme bei der Generika-Sparte Sandoz, schrieb Analyst Tim Race in einer Studie vom Mittwoch. Grundsätzlich bewege sich Novartis aber in die richtige Richtung. Entsprechend dürften die Zahlen eher als eine leicht positive Überraschung zu werten sein, wenn man die vorherige Skepsis am Markt bedenke./AWP/ajx/la Datum der Analyse: 19.07.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0020 2017-07-19/10:06

ISIN: CH0012005267