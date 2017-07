Amsterdam (ots/PRNewswire) -



Veronica McGregor als Hauptrednerin bei OnBrand '17 bekanntgegeben



NASA bestätigte die Teilnahme von Veronica McGregor (https://twitter.com/veronicamcg) an OnBrand '17 (https://www.onbrand .me/17/?utm_campaign=Press&utm_source=OnBrand%2520NASA&utm_medium=Pre ss%2520release), der führenden europäischen Branding-Konferenz in den Niederlanden.



Veronica McGregor ist News and Social Media Managerin bei NASA und wird in einem Eröffnungsvortrag bei OnBrand '17 über ihre fachlichen Kenntnisse sprechen. Insbesondere durch ihre Arbeit mit dem Jet Propulsion Laboratory brachte McGregor NASA 2008 in die sozialen Medien ein, indem sie die ersten Accounts der Behörde auf Twitter, Facebook und YouTube einrichtete. Mit Hilfe von GIFs (https://giphy.com/nasa), VR (https://www.youtube.com/watch?v=o2MgG6KhO1E)- und 360-Grad-Video (https://www.youtube.com/watch?v=ME_T4B1rxCg)-Kampagnen vermittelte sie einem breiteren Publikum einen Einblick in die Raumfahrtindustrie.



"Als wir OnBrand ins Leben riefen, hätten wir uns nie vorstellen können, dass wir mal NASA als Redner begrüßen werden, also sind wir ohne Frage komplett begeistert," sagte Lidia Lüttin, CMO bei Bynder. "NASA ging zuerst zur Marslandung 2008 in die sozialen Medien und erreicht jetzt mehr als 123 Millionen Follower, wobei ständig neue Kommunikationswege ausprobiert werden. Wir erwarten, dass Veronicas Vortrag bei der Konferenz eine Menge Aufmerksamkeit erhalten wird."



Zur Feier der Bekanntmachung verlost OnBrand unter allen Teilnehmern, die noch bis zum 31. August ein Ticket kaufen, die Chance, einen Stern aus dem offiziellen Sternenregister SREU nach sich zu benennen. Weitere Informationen finden Sie auf der OnBrand Website.



Eine Auswahl der Sprecher bei OnBrand '17:



Ben & Jerry's - Jay Curley Creative Evangelist - Jeremy Tai Abbett TOMS - Lisa Hogg Google Creative Lab - Steve Vranakis VICE - Mark Chalmers GoSpooky - Tim van der Wiel New York Times - Sebastian Tomich KLM Royal Dutch Airlines - Karlijn Vogel-Meijer LEGO Group - Peter Kim HEMA - Adriana Hoppenbrouwer



OnBrand '17: Beyond



Veranstaltungsort: SugarCity | Sugarcity Ring | 1165 MJ Halfweg



Datum: Donnerstag, 12. Oktober 2017



Informationen zu OnBrand



OnBrand ist Europas führende Branding-Community, bei der meinungsstarke Marketingfachkräfte aus aller Welt zusammenkommen. Das OnBrand Magazine und die Events, die alle Eigentum von Bynder sind, fördern die Konversation über Branding durch ungefilterte, radikal neue Erkenntnisse von den Innovationsführern der Branche.



Bei OnBrand '17, einer eintägigen Branding-Konferenz in Amsterdam, treffen 2000 Marketing-Profis von mehr als 990 Marken aufeinander, um Strategien, bewährte Praktiken und wertvolle Erkenntnisse auszutauschen.



Weitere Informationen zu OnBrand '17 finden Sie auf http://www.onbrand.me/17.



